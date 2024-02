Krupp zpátky v Praze: Proti dnešní Spartě jsme vypadali jak farma

Němcům vyrostla skvělá generace. Do Prahy přijedou jako vicemistři světa, přitom naposledy vybojovali stříbrné medaile s mladým týmem a bez největších hvězd jako Leon Draisaitl a Tim Stützle.

„Oni a Seider jsou tři generační talenti. Vždy záleží na tom, kdo vám přijede z NHL. Loni to byl třeba i Nico Sturm a měl obrovský vliv na celé mužstvo, i když jiný, než třeba Draisaitl. Vím, že Finové dokázali vyhrát šampionát pouze s hráči z Evropy, ale myslím, že hráči ze Severní Ameriky jsou pro jakýkoliv tým skutečným posílením. Vždycky záleží, kdo přijede,“ předeslal Uwe Krupp.

Během setkání měl Krupp příležitost mluvit s Jaromírem Jágrem. „Známe se z NHL. Normální kluk, přitom taková legenda. V Česku, NHL, na mezinárodní úrovni. Když jsem koučoval Spartu, nastoupil proti nám a jednou dal dva góly. Tehdy mu bylo 47 let,“ usmíval se bývalý německý obránce.

O svém konci ve Spartě se dozvěděl na cestě na utkání v Třinci. Přes hořký konec má prý na působení v Praze skvělé vzpomínky. „Miloval jsem to tady. Hráče, trenérský štáb. Je to byznys. Stal jsem se prvním nečeským koučem za 120 let existence klubu. Nemluvil jsem česky, neprošel zdejší hokejovou kulturou, spousta hráčů neuměla anglicky. Ale pracovalo se mi tu velmi dobře. Bral jsem to jako obrovskou poctu. Zároveň nemůžu říct, že bych odvedl špatnou práci. S odstupem to považuju za velice dobré období. Nenajde se moc věcí, jichž bych litoval,“ pokračoval trenér.

Dobře se zná se současným koučem Pavlem Grossem, který přes třicet let hrál a trénoval v Německu. Před sezonou si popřáli hodně štěstí. „Jsme ve spojení. Sleduju, jak si vede on i Sparta, pořád zůstalo pár hráčů jako Buchta (Buchtele), Miloš (Forman), Řepík. Zajímám se, jak si vedou, stejně jako Lukáš Pech. Už je jinde, ale pokud jednou s někým pracujete, chcete vědět, jak si vede, jsme velká rodina. Jinak se ve Spartě hodně změnilo. Lidi, kteří mě najali, Petr Bříza, Bára Snopková, jsou pryč. Stabilita není ve sportovním průmyslu nikdy daná.“ uvedl Krupp.

Obrovský rozdíl spatřuje i v kvalitě kádru. „Sparta tehdy a teď jsou dva zcela rozdílné světy. My jsme přestavovali mužstvo, což provázely různé nesnáze. Ale byli jsme na správné cestě, budovali tým a odvedli kus práce, aby se pohnul kupředu. S hráči, jež jsme měli v první sezoně, bychom ve srovnání s tím, co má Sparta teď, vypadali jak farma. Ve druhé sezoně se to zlepšilo, teď je však Sparta mnohem lepší a silnější,“ prohlásil.

Podle Kruppa se pražskému celku otevřela skvělá šance na titul. „Můžou to dotáhnout až na vrchol. Pokud všichni zůstanou v klidu, zachovají si rozvahu, nebudou moc emocionální, ať se prohraje nebo vyhraje. Pavel odvádí výbornou práci, tak dobré mužstvo dřív neměli. Mají opravdu skvělou šanci,“ dodal Krupp.

