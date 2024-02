Šimek na farmě San Jose, končí mu smlouva. Ve hře dva kluby z extraligy

Český obránce Radim Šimek by se mohl vrátit do extraligy • Profimedia

V zámoří tráví sedmou sezonu, ale žádnou z nich nesehrál kompletní a spíš ho občas stíhala jedna pohroma za druhou. Radim Šimek působí v celku San Jose Barracuda v AHL. Začátkem února ho jmenovali kapitánem, do elitních Sharks v NHL se však v tomto ročníku nepodíval. Končí mu čtyřletý kontrakt, mluví se o návratu 32letého obránce do extraligy, ve hře jsou dva kluby.

Před svým odchodem z Liberce patřil k nejlepším konstruktivním bekům v extralize, za mořem však své vlohy naplno neprojevil. Brzdily ho úrazy a zdravotní problémy. Z pěti sezon v NHL vynechal míň než 20 zápasů pouze jednou, ve zkráceném ročníku 2020/21 sehrál 40 z celkových 56 utkání. Prodělal otřes mozku, několikrát zranění kolena, měl covid. I proto v nejlepší lize světa sehrál dosud jen 209 utkání s bilancí sedmi branek a 22 nahrávek.

Když předloni nastoupili Sharks v pražské O2 Areně dvakrát proti Nashvillu, druhé utkání zahajoval čestným buly. Jenže pak se začal pohybovat na hraně sestavy a v NHL nastoupil zhruba do poloviny zápasů. Přes léto makal, tvrdě se připravoval na další sezonu. Jenže zase ho potkala smůla.

Sotva dorazil do zámoří, 27. září se zranil na ledě Anaheimu v úvodní třetině prvního přípravného zápasu, kdy blokoval ránu amerického útočníka Nikity Nesterenka. „Hned, co se to stalo, to byla frustrace. Šlo o normální blok. Takových mám padesát každou sezonu a teď mě puk trefil do nejhoršího možného místa,“ líčil Šimek.