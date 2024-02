Být Jágr Američan, měl by daleko větší respekt. A pak se vydal na Kladno...

Viděli jste snímky a videa Jaromíra Jágra během jeho úžasem napěchované návštěvy Pittsburghu? Hokejová ikona byla samý úsměv, uvnitř cítil obrovské uspokojení a zadostiučinění. Jeho druhý domov mu opět ležel u nohou. A pak se vydal domů, na kladenský zimák, na představení svých Rytířů proti Mladé Boleslavi. Tvrdá realita… Právě o tom, co by měl slavný hokejista v roli majitele klubu udělat, je do velké míry nový díl podcastu Zimák s tradičními debatéry Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem.

Bývalý reprezentant Duda věří, že majitel čísla 68 si v Pittsburghu dobře a inspirativně popovídal zejména s Mariem Lemieuxem a Ronem Francisem, svými bývalými spoluhráči, kteří po aktivní kariéře neméně kvalitně v NHL fungují manažersky. A podle všeho se tomu tak i stalo.

„Pittsburgh měl kdysi bankrot a stavěl všechno znovu. To jsou informace, které Džegi od Maria bude chtít slyšet, kudy se vydali, co za tím stálo. Nebo Ron Francis, byl v Carolině GM, teď je v Seattlu. Nový klub, stavíš to od píky. Chce to převést myšlenky do mládeže, ta kladenská je smetiště. Úplně v troskách,“ nadechl se nynější dovednostní kouč a skaut. „S tím, že tomu Jerry bude muset dát celou svou energii a know-how, být na zimáku každý den, vzít si nejlepší lidi, co mu peníze dovolí. Aby vybudoval nové impérium Rytířů,“ míní.

Také Zbyněk Irgl podotkl, že bez restartování stavu kladenské líhně se Rytíři neodpíchnou k dobré budoucnosti. „Asi před půl rokem jsme se o tom všem bavili a sám Jarda mi říkal, že z toho je kolikrát nešťastný. Že ani on z pozice majitele není schopen s kladenskou mládeží pohnout. Přitom vím, že hokeji rozumí jako málokdo,“ je si jistý vicemistr světa z Rigy 2006. „Musí vymyslet takový koncept, že mládež bude chtít chodit jenom na Kladno, protože uvěří jeho cestě do profesionálního hokeje. Pak má šanci povznést mládež. Ale tak jak se věnoval hokeji, musel by se kousnout i do tohoto. Být zase fanatikem. Což si úplně nemyslím, že by se mu chtělo,“ tvrdí Irgl.

V Zimáku se také dozvíte:

Oceňovala NHL vždy dostatečně Jágrův přínos pro soutěž a rozvoj hokeje v zámoří?

Jak by mělo Česko jednou Jágrovi poděkovat za to, co pro hokej v naší zemi udělal?

Co Zbyněk Irgl odpovídá lidem, kteří se diví, že Jágr natáčí reklamu na elektrokola?

Jak dlouho potrvá, než se kladenský hokej vrátí zpět mezi domácí elitu?

Proč se zdejší hokejová mládež, nejen ta kladenská, brodí obrovskými problémy?

