Mikuš o předkole: Záchrana, nebo neúspěch. Lakatoš? Nezlobte se...

Poslední dobou Vítkovice najely na režim, že soupeře zadusí. Bouraly, co jim přišlo do cesty, až v Litvínově narazily. V přestřelce padly 4:5 a definitivně je jasné, že v předkole se potkají s Hradcem. Paradoxně si to s ním rozdají v neděli o domácí prostředí. „Zvláštní, že to tak vyšlo,“ přikývnul kapitán Juraj Mikuš. Mluvil o současné formě svého týmu, jen téma Lakatoš je tabu.