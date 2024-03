Matějská v Litvínově znovu frčí. V hlavní roli Kašovi, šance na čtyřku žije

Další divočina z litvínovské dílny! Po střeleckém spánku s Kladnem následoval ofenzivní blázinec. Nad Vítkovicemi vyhrála Verva 5:4. Jednu z hlavních rolí hrál Ondřej Kaše, jak jinak. „Bylo to trochu divočejší, než bychom si přáli. Ale teď jsou hlavní tři body. Máme v Olomouci pořád o co hrát, což je pecka,“ hlásil před posledním kolem. O co hrát znamená, že pořád žije naděje na čtyřku.

Zábava jede dál. Když se spustí stroje, připomíná litvínovský hokej Matějskou pouť. Atrakce, zábava a hlavně střelnice! Po blamáži v Kladně se tým vrátil ke svým divokým zápasům, kde padají góly. Lídr bitvy s Vítkovicemi? Jasně, Ondřej Kaše. Eso Vervy rozjelo velké věci, podílelo se na třech gólech z pěti, to samé Nicolas Hlava, trefil se i David Kaše. Celý útok válel. Ale hlavní zpráva zní, že Litvínov pořád může vletět do první čtyřky. K tomu potřebuje, aby Kometa padla s Třincem, aby prohrály České Budějovice v Pardubicích a on bral tři body v Olomouci. „Hlavně jsme chtěli vyhrát doma poslední zápas základní části. Bylo to pro nás strašně důležitý a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Do Olomouce v neděli pojedeme s tím, že když vyhrajeme, může se stát cokoliv,“ hlásil Ondřej Kaše.

V ruce držel při rozhovoru dcerku, která celou dobu bojovala, aby zmáčkla novinářům červené tlačítko a vypnula diktafony. Naštěstí nemá tak dobrou mušku jako táta. Zatím...

Lahůdková byla hlavně třetí litvínovská branka, kterou Ondřej vyrobil pro bráchu Davida. Valentin Claireaux mu visel na zádech jak pytel, ale neměl nárok se dostat na kotouč. Všichni čekali, že s Francouzem za krkem objede Ondřej Kaše bránu, takže se přesouvali ve směru pohybu.

Chyba! Než zmizel za Lukášem Klimešem, nahrál zpátky na přední tyč, kde se zjevil David Kaše, pravděpodobně druhý a poslední muž na ledě, který něco takového tušil. Mladší z bratrského dua zametl puk do prázdné brány. Nádhera! „Nějakým způsobem to secvičené takhle máme,“ usmál se Kaše starší. „Brácha mě tam takhle podobně našel na začátku sezony proti Liberci. Nějak víme, kdy nahrát, někdy je to náhoda,“ přidal svůj komentář k sourozenecké kulišárně.

Je znát, jak je hokej spolu baví, jak si vyhoví. Ale že by to Ondřeje Kašeho nějak překvapilo? „Ani jsem nečekal, že by nám to spolu nesedělo. Máme dost podobný způsob hokeje.“

Vítkovicím devítigólová jízda vyskočila z kolonek. „Neodehráli jsme úplně ideální utkání, náš plán se úplně nezdařil. Dostávali jsme laciné góly po našich chybách,“ štvalo vítkovického kouče Pavla Trnku. Jeho tým přijel do Litvínova jako velký extraligový bubák. Tři předchozí zápasy ze čtyř uhrál s nulou vzadu. Patří mezi kluby s nejlepší aktuální formou.

Divočina v Litvínově je ale uhasila. „Ne,“ zamračil se Trnka, když dostal dotaz, zda by svůj plán na Vervu mohl prozradit. „Směřovali jsme náš výkon k play off. Poslední zápasy se nám to dařilo, ale teď jsme inkasovali lacině po chybách,“ dodal jen.

Litvínov je tým, se kterým se pořád něco děje. Většinou je v jeho zápase mraky šancí a padá hodně gólů, což platí oboustranně. „Celou sezonu se snažíme hrát hodně ofenzivně. Jasně, až moc gólů dostáváme, ale troufnu si říct, že hrajeme atraktivní hokej, který lidi baví,“ spustil Ondřej Kaše. Na to můžete dát razítko, baví. Jen až přijde play off, v Česku poslední roky vládne spíš klasika, že kdo víc ucpe vrata vzadu, uspěje. „Uvidíme,“ usmál se litvínovský lídr. „Vždycky musíte dát gól, abyste vyhráli,“ zahlásil. Show asi neskončí. „Bylo to s Vítkovicemi trochu divočejší, než bychom si asi přáli. Ale teď jsou hlavní tři body. Máme v Olomouci pořád o co hrát, což je pecka,“ dodal Ondřej Kaše.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:51. Sukeľ, 18:20. Kirk, 28:51. D. Kaše, 37:56. O. Kaše, 49:22. Hlava Hosté: 04:26. Lednický, 26:23. Percy, 32:56. R. Půček, 53:48. Claireaux Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Machovský) – Raskob, Percy, Grman, Mikuš (C), Prčík, Auvitu (A), R. Jeřábek – P. Zdráhal (A), Barinka, Fridrich – Ri. Bukarts, Krieger, Ro. Bukarts – Lednický, Claireaux, R. Půček – Přibyl, Chlán, Peterek. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Štěpánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4033 diváků