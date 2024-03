Zvraty, vztek i radost. Brno má nejblíž do čtyřky, jak vypadá matematika?

V čase 58:18 Jakub Flek trefuje opuštěnou branku Liberce a v tu chvíli zaplavuje tábor hostí bezbřehá slast. Brňané urvali triumf, který se původně krásně rýsoval, ale pak se pořádně zašmodrchal. Hosté vedli rychle 2:0, pak i 3:2, aby na konci druhé části svítilo 3:3. Klíčové góly na 3:4 a 3:5 vystřelili Tomáš Marcinko a Steve Moses. Pro něj šlo o osmou trefu sezony proti Tygrům.

V první třetině to vypadalo, že Liberec dělá všechno pro to, aby příští týden nemusel odpočívat a mohl chodit do práce. Kometa byla v zápase hned a v úplně jiném nastavení. V dobývacím nastavení. Brno přijelo vyhrát, ukázalo od prvních sekund. Za jedenáct minut mělo v kapse dvougólový náskok. „Měli jsme pěkný začátek,“ líbil se vstup kouči Jaroslavu Modrému.

Nemuselo tomu tak být, kdyby se Kelly Klíma nevyhýbal blokování střely Martina Zaťoviče, jenž trefil 250. gól v součtu extraligy a národního týmu a vstoupil do Klubu hokejových střelců Sportu. Záhy zaspal Ian McCoshen při bránění Andreje Kollára. Domácím se navíc do konce utkání vyfauloval obránce Knot po pětiminutovém faulu kolenem na Zbořila.

Jenže Kometa vlastní liknavostí v dlouhé převaze vyloženě vrátila Tygry do vyšponované bitvy. Jen co pětiminutová marnost skončila, Adam Najman z brejku snížil. A zanedlouho po chybném manévrování Dominika Furcha skóroval Jakub Rychlovský. Chytli se diváci a začala vyhecovaná řežba. „Ta přesilovka nám ublížila, celé se nám to tam sesypalo. Hráči ztratili disciplínu, pokoru a vrátilo se nám to se vším všudy,“ mrzelo Modrého. „Ale musíme ocenit i Liberec, je to taky výborný tým s charakterem. Věděli, za čím si jdou a vrátili se zpátky do utkání,“ pokračoval Modrý.

Hosté znovu utekli na 3:2, když TJ Melancon a po něm i Vlach pochybili při bránění a Moses zařídil svůj sedmý gól sezony ve vzájemných duelech s Libercem. Což od něj nebylo vše…

Následoval zásadní moment, po němž hosté cítili křivdu. Tu hlavně Zaťovič těžko rozdýchával. Zkraje 40. minuty Rhett Holland srazil tvrdě k ledu Tomáše Filippiho (předtím nedovoleně podkopnutého Lukášem Cingelem). Hollanda šel pomstít Rychlovský, chvíli se soupeřem cloumal, aniž by obránce Komety opětoval atak. Výsledek situace? Po kontrole záznamu sudí vyloučili Hollanda na 2+2 minuty za napadení a hrubost. Rychlovský dostal dvojku za hrubost. Tím pádem následovala početní převaha čtyři na tři, za pět vteřin se domácí radovali ze srovnání na 3:3.

Verdikt měl být jiný: Cingel 2 minuty, Rychlovský 2 minuty a možná Holland 2 minuty za faul (donedávna čistý hit). Zaťovič marně žádal sudí o vysvětlení, naštvaný Modrý při cestě do kabin rezignovaně mávl rukou. „Musím být disciplinovanější, v tom se musím zlepšit,“ pravil Modrý sebekriticky.

Panovalo obrovské očekávání, zda Tygři využijí psychicky načaté Komety. Nic takového ovšem nepřišlo, hosté trpělivě čekali na šanci, ta přišla po Klímově vyloučení, kdy puk usměrnil za čáru Tomáš Marcinko. Za další dvě minuty zakončil brejk Moses a to už s domácími nevypadalo dobře. Zachytli se drápem, ale Flek 102 sekund před koncem rozhodl.

Boj o 4. místo a šance týmů:

Kometa: pokud v neděli získá stejně bodů jako Motor a minimálně bod, nemusí se ohlížet na Litvínov.

pokud v neděli získá stejně bodů jako Motor a minimálně bod, nemusí se ohlížet na Litvínov. České Budějovice: potřebují získat o bod víc než Kometa a mít celkově o bod víc než Litvínov.

potřebují získat o bod víc než Kometa a mít celkově o bod víc než Litvínov. Litvínov: musí vyhrát za 3 body, Kometa nezískat ani bod, Budějovice maximálně jeden.

musí vyhrát za 3 body, Kometa nezískat ani bod, Budějovice maximálně jeden. V případě rovnosti bodů Komety, Budějovic a Litvínova rozhoduje bodový výtěžek ze vzájemných zápasů (Litvínov 14 bodů, Kometa 12 bodů, Č. Budějovice 10 bodů)

Bilance v sezoně:

Kometa- Č. Budějovice 6:6 na body, skóre 10:11 (4:0, 2:5, 2:5, 2:1)

6:6 na body, skóre 10:11 (4:0, 2:5, 2:5, 2:1) Kometa- Litvínov 6:6 na body, skóre 11:12 (2:3, 3:6, 3:1, 3:2)

6:6 na body, skóre 11:12 (2:3, 3:6, 3:1, 3:2) Č. Budějovice-Litvínov 4:8 na body, skóre 11:15 (3:4, 1:0, 3:4p, 4:7)

Nedělní kolo:

Kometa-Třinec

Olomouc-Litvínov

Pardubice-Č. Budějovice

Jak by nyní vypadalo předkolo play off:

České Budějovice-Plzeň

Litvínov-Karlovy Vary

Liberec-Olomouc

Mountfield HK-Vítkovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:55. A. Najman, 25:48. Rychlovský, 39:13. Filippi, 56:45. Hawryluk Hosté: 06:17. Zaťovič, 10:36. Kollár, 29:48. Moses, 51:34. Marcinko, 53:07. Moses, 58:18. Flek Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Melancon, Galvas, Knot, Ivan, Budík, Derner – Bulíř (A), Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Vlach, Hawryluk – Kel. Klíma, Šír, Zachar. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Osburn – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Rozhodčí Kika, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion Home Credit Arena, Liberec