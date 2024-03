Poulíček o vývoji Pardubic: Nebylo to úplně slavný, teď cítíme radost

Získali jste 121 bodů, což ještě nikdo v historii nedokázal, nastříleli 203 gólů. Je dojem ze základní části tak silný, jak ukazují čísla?

„Je skvělé, že se nám podařilo znovu vyhrát základní část a potvrdili jsme v dlouhodobé části naši kvalitu. Navíc ještě s takovým výsledkem, který umocňuje 121 bodů. Je super se pod tohle podepsat a být součástí týmu, který nastavil nový milník.“

Během zápasu s Budějovicemi běžel na kostce trailer na film o Pardubicích. David Pospíšil tam mluví o tom, jak se pár let zpátky ještě řešilo, že když klub spadne z extraligy, halu dostanou trhovci. Šlo o naprosto reálný scénář. Nemusíte se někdy štípnout, jak se věci změnily?

„Když se podíváme dozadu, jaké období jsme tady zažili... No, nebylo to úplně slavný. Teď se nám chodí daleko lépe do kabiny, na zimák, v uvozovkách do práce. Taky na vás sednou nějaké horší chvíle, nebo únava, ale všechno se překonává úplně jinak než tenkrát. Když víte, že tým je schopný vyhrávat, získává body, tak je to úplně něco jiného. Radost z hokeje, z činnosti, kterou děláme, je pak obrovská, když to srovnám s těmi horšími roky.“

Před rokem jste padli v sedmém semifinále, stačila jedna šance a možná jste šli dál. Cíl o kousek utekl. Dá se říct, jak jsou Pardubice nachystané teď?

„Taky si myslím, že nechybělo moc. Ale v tom je i krása play off, jdete z prvního místa, jdete tam i z dvanáctého místa a oba týmy mohou zvednout nad hlavu pohár. Musíme se nachystat velmi zodpovědně, nelétat v oblacích, tvrdě pracovat a přenést zodpovědnost na led. Jedině tak můžeme potvrdit kvalitu týmu a dojít daleko. Připravení jsme, jen je potřeba si v hlavách uvědomit, o čem hokej je, co nás může k výhrám. Tohle je pak potřeba plnit na ledě.“

Trenér Zadina říkal, že dostáváte čtyři volné dny. Strávíte je někde v lese, nebo se spíš budete vrtat ve statistikách a klepat se, až vás pustí zase do haly?

„Asi vezmu psy a půjdu se projít, trochu vyčistím hlavu. Přeci jen už jsem o trochu starší, tak nepotřebuju mít hokeje tolik. Naučil jsem se odpočívat, nějakým způsobem hokej ustřihnout, vypnout a trávit čas s rodinou. Doufám, že zápasů bude ještě hodně, tak rád získám na chvíli nějaký odstup.“

Vaše lajna s Mandátem a Vondráčkem měla skvělý konec základní části. Změnilo se pod Markem Zadinou v něčem zásadním pojetí pardubického hokeje od chvíle, kdy vám šéfoval Václav Varaďa?

„Spíš jde o detaily, nastavení, které nám předal pan Varaďa, zůstalo stejné. Rozhodně jsme neobraceli naši hru o sto osmdesát stupňů. Trenér Zadina v tom pokračuje, změnilo se možná pár detailů, ale podstata je stejná. Hrajeme stejný hokej, který vede k výhrám. Zásadní je, že potřebujeme obětovat všechno.“

