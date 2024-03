Nedomlel potřetí TOP bojovníkem: Recept na bolest? Leduj a doufej!

Na tuhle trofej je potřeba opravdu bytelná polička. Cena ve tvaru helmy z kameniny váží osmnáct kilogramů. Když ji Richard Nedomlel potřetí za sebou dostal, vymysleli Oceláři zajímavou soutěž. Kdo ji udrží déle v jedné ruce? Řízný, takřka dvoumetrový bek, nebo některý z vylosovaných fanoušků?

Nedomlel vydržel přes dvacet vteřin. S maximálním vypětím všech sil držel helmu v natažené dlani. Když pak jeden z fanoušků během přestávky v duelu s Pardubicemi jeho výkon překonal, v ochozech to jen zahučelo. A spoluhráči si z třineckého obra na střídačce okamžitě začali utahovat. „Počkejte, kdybych to držel stejně, tak to vydržím celý den!“ hromoval naoko Nedomlel. Fanda si totiž trofej chytře posadil na celé předloktí a ještě si ruku zapřel o břicho.

„Myslím, že je to docela fajn hodnocení,“ říká o Radegast Indexu Richard Nedomlel. „Jsou alespoň vidět hráči, kteří nemají tolik kanadských bodů, ale přitom je tahle práce důležitá a patří k hokeji.“

NEDOMLEL V RADEGAST INDEXU sezona pořadí hity bloky +/- klub 2023/24 1. 36 123 -2 HC Oceláři Třinec 2022/23 1. 47 133 -5 Mountfield HK/Bílí Tygři Liberec 2021/22 1. 73 115 +27 Mountfield HK 2020/21 2. 102 88 +13 Mountfield HK 2019/20 3. 78 65 +10 Mountfield HK

Sám si za 52 zápasů základní části připsal 4 kanadské body za gólové asistence. Hitů rozdal 36, v hodnocení plus/minus zapsal číslo -2. Jeho největší silou jsou bloky. Na svém těle pochytal celkem 123 ran! V průměru 2,37 na zápas. Často ve zlomových situacích, či přesilovkách soupeřů.

„Třinec měl obrannou hru vždycky postavenou právě na obětavosti a blokování střel, byl jsem připravený se připojit, znám svoji roli,“ přitakal Nedomlel. „Dělal jsem jen to, co každý rok.“

Že je po každém zápase dobitý a plný modřin, nemusí zmiňovat. „Ono to bolí tak nějak přiměřeně,“ pousmál se. „Pokaždé stejně, tělo si zvykne. Nezbývá, než rány zaledovat, naložit se do vířivky, pak do studené vody a doufat, že to druhý den bude dobré.“

V Třinci musel o místo v obraně bojovat. Trenéři většinu sezony točili sedm beků, v některých zápasech dostal Nedomlel třeba jen sedm minut čistého času na ledě. Postupně si svoje místo a roli našel. Důležitá je i komunikace s gólmany při vykrývání střeleckých prostorů a úhlů. Každý má rád něco jiného a chytá trochu jiným stylem.

„Konkurence je velká, ale zase je dobré, že se do hry dostane sedm beků a vždycky se nějak protočíme, abychom byli všichni v tempu,“ glosuje Nedomlel. „To je v pohodě. Když to funguje a pro tým nese výsledky, tak nemá cenu něco měnit. Úspěšný tým je základ. Přesně tak to bude i v play off.“

RICHARD NEDOMLEL Narozen: 1. července 1993 (30 let) v Jablonci

Klub: HC Oceláři Třinec

Parametry: 197 cm/ 106 kg

Kariéra: Chomutov (do roku 2009), Slavia (2009-10), Swift Current Broncos/ WHL (2010-13), Grand Rapids Griffins/ AHL (2013-16), Toledo Walleye/ ECHL (2013-16), Chicago Wolves/ AHL (2015/16), Quad City Mallards/ ECHL (2015/16), Sparta (2016-18), Mladá Boleslav (2017/18), Mountfield HK (2018-23), Liberec (2022/23)

Draft NHL: v roce 2011 si ho vybral Detroit ze 175. místa

Bilance v extralize: 407 zápasů/ 46 bodů (14+32)

Největší úspěchy: finále Ligy mistrů se Spartou (2017), dva dorostenecké tituly se Slavií (2009 a 2010), trojnásobný vítěz Radegast Indexu extraligy (2022, 2023 a 2024)

