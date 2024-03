Král extraligové TOP 100 Sedlák: Jsem rád, že se neoceňují jenom body

Do minulé sezony naskočil v jejím průběhu, vrátil se z NHL. Stihl v základní části jenom 24 utkání, ale i tak se stal nejlepším extraligovým hráčem podle poroty, v níž se objevili všichni hlavní trenéři elitní soutěže. Stejně jako tentokrát.

Nyní stihl celý ročník, i když na čas vypadl kvůli zranění. Ale na play off už je opět v plné síle. Dynamo s přehledem opanovalo základní část, získalo 121 bodů, čímž vytvořilo extraligový rekord. A teď hurá za titulem! „Určitě tady nebudu říkat, že nás to neláká,“ hlásí klíčový ofenzivní tahoun, jenž ve 44 utkáních získal 47 bodů (25+22).

Ať boje o titul dopadnou jakkoliv, Sedlák by neměl chybět v národním týmu na domácím šampionátu. Takový všestranný centr se bude jistě hodit.

Obhájil jste vítězství v prestižní anketě Sport Magazínu. Co na to říkáte?

„V první řadě moc děkuju! Hlavně všem trenérům, kteří pro mě hlasovali, opravdu moc si toho vážím. Protože oni hru vidí trošku jiným pohledem, navíc mají možnost to potom rozebírat i na videu. Jsou v hokeji vzdělaní, rozumí tomu. O to je to cennější, když vás ocení někdo, kdo se přímo v branži pohybuje.“

Stejně jako loni dotíral třinecký kanonýr Martin Růžička…

„Dlouhodobě dokazuje kvalitu, body umí sbírat. Každý hráč má svoje přednosti, jeho jsou právě góly a přihrávky. V tom mu budu asi těžko konkurovat, ale zase mám svoje jiné silné stránky. Každopádně je to vynikající hráč, navíc body sbírá i ve svém věku, což je obdivuhodné. Evidentně mu přibývající roky nevadí. Dokazuje, že se umí skvěle nachystat, a pořád je produktivní.“

Těší vás, že jste opět před ním?

„Spíš mě těší, že se dokážou ohodnotit i jiné věci než jenom samotné body. Těch mají kluci víc. Není to jenom tím, že mám odehraných méně zápasů, ale prostě v tomto ohledu jsou lepší. Ale jsem rád, že na to trenéři i další experti koukají celkově a zohledňují i jiné věci.“