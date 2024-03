Čihák si jde i pro odplatu: My se z toho nepose… Kdo na koho půjde?

Třinci má co vracet. Těžko zapomenout na dramatické semifinále play off 2019. Ladislav Čihák svižně tahal svou Plzeň do titulového boje, úvodní dva zápasy na ocelářské půdě vyhrál, ve třetím doma vedl 1:0 a těsně před koncem držel plichtu 2:2. Gól Polanského změnil scénář, Indiáni nakonec padli v sedmém duelu v Třinci. A zrodila se slavná trojnásobná zlatá éra Václava Varadi. Ve čtvrtek dojde na repete v rozsudkové řeži. Přijde Čihákova odplata prostřednictvím semknuté party Motoru? „Tehdy se nám to nepovedlo. Uděláme maximum, aby tomu teď bylo jinak. Strašně moc se těším,“ mrká spiklenecky hlavní kouč Jihočechů.

Po tvrdě odmakaném návratu do série teď máte už i vy co ztratit, nejen Třinec. Jak a kudy na to?

„My se z toho určitě neposereme… (usmívá se) Urvali jsme tři zápasy, protože náš tým je neskutečně semknutý. Cítíme, jak hráči dýchají jeden za druhého. Samozřejmě, že Třinec bude doma silný, to víme. Ale připravíme se na to a půjdeme to tam odbojovat. Strašně moc se na sedmý zápas těším.“

Ještě není konec, ale vyhrabání se z díry přináší do kabiny Motoru euforii. Popíšete ji?

„Je to paráda. Tým neskutečně šlape a je soudržný. V kabině je hrozně cítit, jak kluci dýchají jeden za druhého. Strašně moc si toho vážíme, že jsme vstali z mrtvých a z 0:3 je to 3:3. V Třinci se rozhodne a my uděláme maximum, abychom přijeli domů s výhrou a mohli začít další sérii. Víme, že to budeme mít extrémně těžký, ale připravíme se na to. V šestém utkání jsme byli šťastnější a přál bych si, abychom byli šťastnější i v Třinci.“

Jakmile jde o všechno, partie bývají opatrnější. Jaký scénář očekáváte?

„Uvidíme. On i Třinec hraje bezpečně a neblázní. Jdou forčekovat jen tehdy, kdy vycítí, že mohou a že jsou blízko. Jinak hrají také opatrně. Z naší strany je to podobné. Je to pouze o detailech a o tom, kdo udělá méně chyb. Ze sedmého zápasu postoupí ten, kdo bude chtít víc.“

Nenapadlo vás říci si u vedení o letadlo na cestu do Třince?

„Ne, ne. Stačí nám autobus. Tohle je věc každé organizace. Pokud chtěli přiletět, je to v pořádku. Myslím, že nebyli ani první, kdo přiletěl. My pojedeme po vlastní ose a připravíme se na to.“

Vaši fanoušci se hráčům Třince na konci šestého utkání vysmívali, může být i tohle doping pro váš tým? Bohatý klub si vezme letadlo a nedá vám jediný gól.

„Samozřejmě, že trošku asi jo, ale jak říkám, já jejich volbu plně respektuju. Pokud to tak cítili a chtěli to přiletět, proč ne. Já to jen kvituju. My se díváme pouze sami na sebe. Kabinu máme hermeticky uzavřenou a řešíme jen svoje věci.“

A jak dalece se zajímáte o třinecké herní kroky? Pitvali jste se v tom, zda u vás vystřídá Ondřej Kacetl Marka Mazance?

„Neřešili jsme to. Pokaždé jsme se připravovali na oba gólmany. Věděli jsme, že Káca dlouho nechytal a Guli ho hned čapnul. Je to ovšem i o štěstí.“

To se začíná překlápět na vaši stranu…

„Protože jsme gólům šli naproti. Před prvním gólem jsme to dobře sehráli ve středním pásmu, Guli to vzal, vystřelil a trefil to. Jáchym Kondelík to pak dobře strhnul na první tyč, šel si pro gól. To je to, čím tomu jdete naproti.“

Příprava na boj o všechno proběhne normálně?

„Je to pořád stejné. Play off má už každý zažité. Ve středu si dáme doma dobrovolný trénink, naobědváme se, v klidu odcestujeme, pak povečeříme, druhý den si uděláme krátkou poradu.“

Nakolik berete v potaz, že se ještě nikomu nepodařilo otočit sérii play off z manka 0:3?

„Já na tohle vůbec nekoukám. My prostě chceme vyhrát. A je nám úplně jedno, jestli někde něco překonáme, nebo nepřekonáme. Soustředíme se jen a jen na sebe, naše kabina je naším královstvím. A jestli je někde něco takového ve hře (obrat z 0:3), mě to fakt nezajímá. My chceme získat čtvrtý bod a pokračovat v play off dál.“

Varianty semifinálových dvojic

postup Třince

Pardubice-Litvínov

Sparta-Třinec

postup Českých Budějovic