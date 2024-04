Voženílek: Chlapík o mně věděl, sám se vystavil do zranitelné pozice

„Další necitlivý zápas disciplinárky,“ komentoval například Jakub Koreis, bývalý útočník Sparty. „V zápase měl dostat 5 minut a do konce a dál se to nemělo řešit. Takhle to zbytečně protahujeme a v nejsledovanější části sezony vyřazujeme ze hry jednoho z nejvýraznějších hráčů semifinále.“

Michal Mikeska, ligový šampion s Pardubicemi (2005) a Ufou (2008), šel ve svém hodnocení ještě dál. „Soráč, ale Chlapík si za to mohl sám a Moravčík (trest pro Flynna ve čtvrtfinále) taky,“ napsal na síti X. „Věděli o soupeři a neudělali nic pro svou ochranu. Riskovali to, co se stalo. Dobrovolně. Vožuch nemá být za co trestaný!“

Obhajoba: Na souboj se nepochopitelně nepřipravil

Daniel Voženílek v oficiálním odvolání situaci obšírně komentoval. „Blížil jsem se k mantinelu za útočníkem soupeře Filipem Chlapíkem. Mým cílem bylo ho dovoleně atakovat, jelikož protihráč byl v držení puku. Chlapík o mně věděl a musel počítat s tím, že ke kontaktu dojde. Po celou dobu souboje měl puk na holi. Na souboj se pro mě nepochopitelně nepřipravil, dostatečně se nezpevnil a nesnížil těžiště. Sám sebe vystavil do zranitelné pozice.“

Třinecký útočník se dušuje, že do souboje nejel s úmyslem soupeře poslat čelně proti mantinelu. „Těsně před kontaktem se soupeř ve snaze krýt si puk ke mně nečekaně vytočil zády,“ popisuje Voženílek. „V tu chvíli by jakýkoli kontakt i s minimální intenzitou, znamenal pád soupeře. Do této zranitelné pozice se dostal sám tím, že udělal nečekaný manévr metr před mantinelem. Situace nemohla mít jiné vyústění, než jeho pád.“

S trestem na dva zápasy nesouhlasí. „Navrhuji, nechť disciplinární komise odporem napadené rozhodnutí zruší a sama rozhodne tak, že řízení zastaví. Případně nechť vynese trest mírnější, neboť podle mě je uložený trest nepřiměřeně přísný, a to i v porovnání s ostatními zákroky, které zůstaly stranou pozornosti ohledně dodatečného posouzení.“