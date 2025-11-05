Pozitiva z Arsenalu? Oživlé trio posil, Mbodji dominoval. Expert: Pozor na rychlé závěry
Prakticky tři měsíce figurovali buďto v kategorii šedých myší, či hráčů s rozporuplnými výkony. Od trojice letních posil Michala Sadílka, Youssouphy Sanyanga a Youssouphy Mbodjiho se tak rozhodně nečekalo, že budou jedním z největších pozitiv velkého klání s londýnským Arsenalem. Především levý bek odehrál dosud svůj nejlepší part v sešívaném. „Tohle je hrozně specifický zápas, nedělal bych ještě příliš rychlé závěry,“ varuje expert Karel Tvaroh.
Z trojice letních přírůstků do sešívané enklávy, která se objevila v základní sestavě proti Arsenalu, dosud nenaplňoval vysoká očekávání jen Michal Sadílek. Proč? Protože u senegalské dvojice Mbodji-Sanyang ani přehnaná očekávání neexistovala. Vždyť při spočítání celkové jejich dosavadních zápasů v dospělém fotbale, byste se nedostali ani na číslo 40. Zato drobný záložník přicházel do Slavie jako velké jméno, reprezentant, hráč do základu.
Až dosud se Sadílkovi nedařilo jeho nesporné kvality prodat. Ale pak přijel Arsenal. Odebrat míč, přihrát dopředu, zastavit Rice, přihrát dopředu, zachytit přihrávku, vyhrát faul. Levonohý středopolař především v první půli jel tímto způsobem. Byl všude.
„Nejlepší výkon ve Slavii, navíc proti takovým hráčům. Ukázal přesně to, co jsme chtěli. Skvělý výkon. Jak se zápasy nabalují, výkonnost kluků jde nahoru. Sáďa je v novém klubu, je tu asi tři měsíce a zvyká si na určité rozhodování na hřišti. Kromě běžeckých a fotbalových věcí ale jde i o organizaci týmu na hřišti,“ popsal Trpišovský. Sadílka nyní potřebuje více než kdy jindy, zvlášť pokud bude Oscar opravdu do konce roku mimo se zraněním.
Objev z Jihlavy uhlídal Saku
Je pravda, že přebírat si neustále rotující hráče Kanonýrů chtělo maximální součinnost a komunikaci a součástí toho byli i mladíci Mbodji a Sanynang. Kdo si vzpomene na poblázněné bránění posily z Jihlavy proti Bodö/Glimt a Liberci, měl zřejmě pocit, že kouká na jiného hráče. Ale Mbodji zvládl přetěžkou misi hlídání Bukaya Saky na výbornou.
„Saka měl i kvůli němu jeden z nejhorších zápasů za dlouhou dobu. Každou chvíli ležel na zemi. Ano, pěkně proměnil penaltu, ale nebyl to jeho den,“ říká Karel Tvaroh, bývalý hráč a expert televize Canal+ Sport, který má Arsenal na očích týden co týden.
Pro Mbodjiho mluví i čísla. Neprohrál jedinou hlavičku, parádních 71 % svých defenzivních soubojů zvládl. Jistě, extratřída, jakou Saka je, mu dvakrát pláchla, mladý obránce se ale v každém případě stihl alespoň do souboje vrátit a anglickému reprezentantovi ztížit střeleckou pozici.
U něj i Sanyanga vidí realizační tým strmý progres, oba museli po přestupu do Slavie vylepšit podobné věci. A to především kontrolu záběhů za svá záda, nabírání hráčů. V případě posily z Öster se stále pracuje na finální fázi. „Musí se trochu zklidnit,“ uznal s úsměvem Trpišovský. Na Sanyanga ukázal v základní sestavě už potřetí v řadě a rychlostně vybavený Afričan si sáhl na svůj kondiční limit.
Anglický obr nehrál naplno
Znamená ale solidní výkon proti Arsenalu, že jsou z podceňovaného dua rázem opory? „Byl to typ zápasu, kdy nemají, co ztratit, specifický zápas. Pro hráče jsou taková utkání svátkem, zážitkem a ohromnou zkušeností. Můžou v něm prakticky jen získat. Odejdou ze hřiště s tím, že možná byli o třídu horší, ale zároveň ví, že příště budou lepší, jelikož pomalu přestanou vnímat svátečnost toho utkání. Faktem ale je, že takových mačů hrají jen pár za rok,“ připomíná Tvaroh, jak diametrálně odlišné mohou být zkoušky v domácí lize.
Zároveň varuje před přílišným přeceňováním slibného vstupu Slavie do utkání. „Nemyslím si, že do toho šel Arsenal na sto procent. Arteta určitým způsobem vyjádřil Slavii respekt, podle mě i v prvních patnácti minutách chtěl vidět, co je v Edenu může čekat. Pak ale Arsenal hru ovládl. Rozhodně bych z toho nedělal unáhlené závěry,“ doplňuje.
Je to tak, Slavia si z domácího výprasku pár pozitiv rozhodně vezme, ale není na místě, aby Sanyang, Mbodji, Sadílek, nebo i celý klub létali z úvodní dvacetiminutovky v oblacích, pád na zem by byl bolestivý. V neděli totiž Pražané uzavřou týden v ultradůležitém utkání s Viktorií Plzeň.
Trio posil proti Arsenalu:
Youssoupha Mbodji
- Minuty: 102
- Přihrávky/úspěšnost: 21/62 %
- Defenzivní souboje/úspěšnost: 21/71 %
- Vzdušné souboje/úspěšnost: 4/100 %
- Vystižené přihrávky: 7
- Zisky míče: 13
- Ztráty míče: 8
Michal Sadílek
- Minuty: 102
- Přihrávky/úspěšnost: 20/90 %
- Defenzivní souboje/úspěšnost: 7/43 %
- Vzdušné souboje/úspěšnost: 3/33 %
- Vystižené přihrávky: 4
- Zisky míče: 10
- Ztráty míče: 5
Youssopha Sanyang
- Minuty: 80
- Přihrávky/úspěšnost: 19/58 %
- Defenzivní souboje/úspěšnost: 7/86 %
- Vzdušné souboje/úspěšnost: 2/50 %
- Vystižené přihrávky: 3 Zisky míče: 5
- Ztráty míče: 13
