MS do 17 let: Česko - Tádžikistán 6:1. Úžasný start! Škrkoň nasázel hattrick za SEDM minut
Úvod mistrovství světa sedmnáctiletých vyšel českému týmu skvěle. Proti Tádžikistánu si poradil výhrou 6:1 a má velmi dobře nakročeno do základního tábora, kterým je postup ze skupiny do vyřazovací fáze turnaje. Hlavní postavou utkání se stal ostravský Vít Škrkoň, jenž se už během prvních 19 minut dostal do čela tabulky střelců šampionátu.
„Ono se řekne Tádžikistán, Burkina Faso… Víme, že jsou to silní soupeři, přesto máme jasný cíl postup ze skupiny,“ říkal v rozhovoru pro iSport před začátkem turnaje kouč výběru do 17 let Pavel Drsek.
Na trávníku se však ukázalo, že kvalitativní odstup mezi oběma mužstvy je opravdu znatelný. Rozdílovým hráčem se v tomto ohledu stal především vytažený útočník Škrkoň, jenž prokázal výborný čuch na góly a během pár minut rozhodl o českém vítězství.
Na začátku 12. minuty dokonale načasoval náběh za obranu asijského výběru, výbornou rybičkou si naskočil na centr od Adama Nováka a prudkou hlavičkou poslal Česko do vedení. Jeho trefu následně musel ještě schválit hlavní rozhodčí kontrolou u obrazovky, protože asistent původně odmával ofsajd, ale hned z prvního záběru bylo jasně vidět, že postavení české devítky bylo v pořádku.
Od rozehrání ze středového kruhu uplynulo jen něco málo přes minutu a 191 centimetrů vysoký forvard se radoval znovu. V šestnáctce soupeře se objevil na správném místě a po přiťuknutí Jonáše Topiče uklidil s přehledem do prázdné branky.
Brankář se znovu ještě pořádně neoklepal a Škrkoň už mu do sítě doručil třetí balíček a opět prokázal zabijácký instinkt rozeného střelce. Podobně jako u první branky si naběhl za obranu a dostal přesnou pobídku z pravé strany, tentokrát od Jana Janegy a zakončil neomylně k tyči.
Všechny tři zásahy tak dělilo přesně sedm a půl minuty, a jelikož v prvním kole šampionátu zatím žádný jiný kanonýr nevstřelil víc než dvě branky, posunul se mladík z Ostravy rovnou do čela souboje o zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje.
Sedmnáctiletý talent, který se v této sezoně stal stabilním členem béčka Baníku a skóroval už i ve druhé lize, si tak do životopisu může přidat další solidní zářez.
Jeho třígólovou show doplnil dvěma brankami slávistický útočník Petr Potměšil a jeden zásah si připsal další Baníkovec Dominik Zajac. Na druhé straně skóre jen korigoval Mukhammad Nazriev a Česko tak vstoupilo do šampionátu pohodovou výhrou 6:1.