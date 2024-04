Šéf Liberce odmítá vinu v úplatkářské kauze: Vše se co nejdřív vysvětlí

V korupční kauze spojené s libereckou radnicí je obviněný i předseda představenstva liberecké stavební, developerské a investiční společnosti Syner Group a prezident hokejového klubu Bílí Tygři Liberec Petr Syrovátko. Usnesení o zahájení trestního stíhání si převzal dnes, vinu ale odmítá, vyplývá z jeho prohlášení, které má ČTK k dispozici. V případu rozděleném na tři části je tak obviněných osm lidí, dva z nich soud ve čtvrtek poslal do vazby.

„Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jde o pouhé nedorozumění a že se vše co nejdříve vysvětlí. Z této situace jsem velmi smutný, a to zejména kvůli mým blízkým, ale také všem zaměstnancům skupiny SYNER Group, obchodním partnerům naší skupiny a přátelům, fanoušky Bílých Tygrů nevyjímaje. Už kvůli tomu, že jsem jedním z akcionářů SYNER Group, mě mrzí, že tato situace může vrhat negativní stín na celou skupinu a značku SYNER,“ uvedl Syrovátko. V prohlášení také uvedl, že za posledních deset let společnost SYNER pro liberecký magistrát nic nestavěla. Podle údajů z webu Hlídač státu poslední zakázku od města SYNER získal v roce 2014, šlo o rozšíření systému odděleného sběru odpadů za bezmála 900.000 korun bez daně.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý zasahovali ve dvou budovách liberecké radnice a v soukromém S toweru, který vlastní Syner Group. V první větvi případu je obviněno šest lidí, z toho dva jsou stíhaní vazebně, kvůli podezření z korupčního jednání při zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací zejména v Liberci. Soud uvalil ve čtvrtek vazbu na vedoucího odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu Lukáše Hýbnera a spolumajitele liberecké firmy Investing CZ Josefa Nadrchala.

Druhá větev se týká náměstka primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petra Židka (ODS) a Syrovátka, oba jsou obviněni. Státní zastupitelství už dříve naznačilo, že v této části šetří možnou trestnou činnost korupčního charakteru spojenou se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice.

Ve třetí část kauzy, jež se týká Libereckého kraje, zatím nikdo obviněný nebyl. Podle státního zastupitelství zatím nelze v této věci podat žádné další podrobnější informace. Kvůli třetí větvi případu byl podat na policii vysvětlení také liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), bližší informace kvůli mlčenlivosti novinářům neřekl.

