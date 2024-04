Boss Liberce se přihlásil. Syrovátko se ozval policii a vrátí se z ciziny

Když detektivové z NCOZ v úterý ráno zasahovali v Liberci kvůli stíhání a výslechu osmi osob, dostali se k sedmi. Poslední hledaný nebyl k mání. Co nevidět bude. Petr Syrovátko se přihlásil úřadům ze zahraničí a v příštích dnech se vrátí do republiky.

Policisté se před dvěma dny vydali do dvou budov liberecké radnice a budovy S Tower kvůli podezření z korupční činnosti. V poptávce pracovníků Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem uvízl i většinový majitel extraligového klubu z Liberce a spoluvlastník stavební společnosti Syner, která figuruje v případu. Ten má tři oddělené kauzy a řeší městské veřejné zakázky, korupci libereckého politika a trestní činnosti v rámci Libereckého kraje.

Společnost SYNER Group během čtvrtku dementovala, že by se šestapadesátiletý Syrovátko skrýval, jak mohlo z některých mediálních výstupů působit. „Dříve publikované informace, že policie neví, kde se Petr Syrovátko nachází, se nezakládají na pravdě. Od úterního šetření jsou Policii ČR jak společnost SYNER Group, tak i fyzická osoba Petr Syrovátko plně nápomocni a poskytujeme požadovanou součinnost,“ píše se v prohlášení společnosti. „Petr Syrovátko je na zahraniční cestě a po celou dobu je s příslušnými orgány vyšetřování v kontaktu. V co nejkratším termínu se Petr Syrovátko vrátí do ČR, aby byl nápomocen vyšetřování celé záležitosti, o jeho návratu je Policie ČR průběžně informována.“

Podle krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jde v kauze o trestnou činnost korupčního charakteru související se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi Statutárního města Liberec. Stavební firma je policisty podezřívána, že při zakázkách pro tuto firmu se porušoval zákon uplácením.

V hokejovém prostředí aktuální téma silně rezonuje, v severočeském klubu z logiky věci panuje nejistota ohledně budoucnosti. Syrovátko je většinovým vlastníkem Bílých Tygrů a jeho prezidentem, letos tomu je třicet let, co klub převzal a velkými investicemi postupně vytáhl až do nejvyšších extraligových pater. V nejvyšší elitní soutěži Liberec figuruje od ročníku 2004/05, získali jeden titul (2015/16), tři stříbrné medaile, šestkrát vyhráli základní část.

Společnost Syner s majiteli Syrovátkem a Jiřím Urbanem z pozice generálního partnera pumpuje každý rok do klubu desítky milionů korun, za necelou miliardu postavila multifunkční Home Credit Arenu a přilehlý sportovní park. Jakýkoli případný výpadek finančního toku by pro klub mohl být zásadním problémem.

