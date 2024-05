Jandač otevřeně o Plzni: Kompetence u Straky? Kdyby mě to mělo s*át, tak…

Po dvou letech se vrací na scénu bývalý reprezentační trenér Josef Jandač. Poté, co se Spartou podruhé v kariéře prohrál extraligové finále, se stáhl do ústraní a od hokeje si dal pauzu. Právě do Sparty se mohl nyní vrátit, oslovil jej Pavel Gross, jenž hledal náhradu za končícího asistenta Miroslava Hořavu. Nakonec 55letý rodák z Berouna zvolil Plzeň. Tu se pokusí zvednout po několika posledních chmurných sezonách, zároveň po dlouhé době bude pracovat s hodně mladým kádrem a několika talenty, kteří ovšem po draftu do NHL mohou pláchnout za moře. A jak si vyjasní kompetence s legendárním Martinem Strakou? Nejen to prozradil v prémiové části iSport studia, které také najdete na platformě zimakpodcast.cz.

Co rozhodlo o vašem příchodu do Plzně?

„Dostal jsem se do určité situace, kdy jsem zvažoval, že pokud se vrátím k trénování, tak jen k týmům, kam to mám v dobré dojezdové vzdálenosti. Potřebuji být v dosahu domova, proto připadaly v úvahu jen Sparta a Plzeň. A ani to nebylo úplně jisté. Cítil jsem, že o mě hodně stojí Martin Straka a domluvili jsme se. Jdu do úplně nového prostředí s novými lidmi.“

Jak moc vás lákal návrat k trénování?

„Na první rok jsem si plánoval pauzu (Jandač skončil ve Spartě po finále 2022 – pozn. red). Ve druhém roce se už nabídky objevovaly, a spíš jsem se díval směrem ven do zahraničí. Určitá jednání probíhala, i když to ve výsledku nedopadlo. V průběhu právě skončené sezony mě nic moc neoslovilo a navíc jsem nechtěl vstupovat do rozjeté soutěže. Potom jsem si začal říkat, že pokud bych po těch dvou letech do toho zpátky už nenaskočil tak, že bych už žádnou nabídku v budoucnu nemusel dostat. Už bych byl tak trochu na té druhé koleji. Nakonec jsme se domluvili a šel jsem do toho.“

Byla ve hře i Sparta?

„Byli jsme ve spojení, bavili jsme se o této možnosti. Jenže v dobu, kdy bylo