Salfický: Je mi líto, že Rulík není v Dynamu. Vysvětluje, proč utekl titul

Kde spatřujete hlavní důvody toho, že jste nevyhráli mistrovský pohár?

„Je to těžké pojmenovat. Třinec dal o gól víc. (hořký úsměv) Myslím, že nám v klíčový moment nefungovaly tolik přesilovky, kterými si potřebujete pomoct. A myslím, že mužstvo na to kvalitu mělo. Chyběly góly. Rozhodující zápas jsme tlačili, bušili, ale góly chyběly a jak se říká, bez branek se nedá vyhrávat. Styl hokeje, kterým jsme se prezentovali, je postavený na tom, že ty góly dáte. A my jsme je nedali. Pak jsme dali Třinci šanci. Není náhoda, že je to popáté za sebou, kluci to mají zažité a tímto stylem si pro to dokráčeli.“

Na druhou stranu, vzhledem k výši vašeho rozpočtu - neměli jste být přece jen o něco víc odskočení Třinci, než aby se rozhodovalo v sedmém zápase?

„Vrátím se k tomu, co jste říkal na začátku o rozpočtu. Je rozpočet klubu a je rozpočet na A tým. A začali jsme budovat značku Pardubic od PR, marketingu a obchodu, i proto je rozpočet odskočený. Ale samozřejmě jsme měli rozpočet kvalitní i na A tým a měli jsme být odskočení.“

Počkejte, ale na rovinu, hráče typu Lukáše Sedláka by asi nikdo jiný v extralize nezaplatil.

„Ale jo. Jsou tu tři, čtyři týmy, které jsou schopné zaplatit kohokoliv, když ho