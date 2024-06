Liberecký bek odchází do KHL. Chce si jít vydělat peníze, reagoval Pešán

Sympatický americký zadák odehrál na severu Čech celkem 58 zápasů s bilancí dvou gólů a 11 asistencí. Čekalo se od něj krapet víc, byť z jeho strany by se dalo říci to samé. Představoval si výraznější nasazování na přesilovky, kvůli čemuž byl před rokem do týmu verbován, do speciálního úderného týmu se však pořádně neprosadil, prakticky vůbec.

Na severu Čech rodák z Anaheimu zanechal solidní práci, proto s ním Tygři během dubna uzavřeli další roční dohodu. Také z toho důvodu, že potřebovali mít plný stav. Což je nyní pasé poté, co se McCoshen rozhodl přijmout laso z Kontinentální ligy.

„Ian měl u nás podepsanou smlouvu na příští sezonu s výstupní klauzulí do konce května. Tu se rozhodl využít, chce si jít vydělat peníze do KHL. My mu v tom nechceme a nebudeme bránit a zároveň mu přejeme, ať se mu v novém angažmá daří,“ rozloučil se s ním hlavní kouč Filip Pešán na klubových stránkách před cestou za dobrodružstvím do čínského Red Star.

Čtvrtfinalista uplynulé sezony bude mít každopádně co dělat, aby zaplnil mezery na současné soupisce a vytunil kádr do obvyklé podoby. Z obrany zmizel reprezentační bek Ronald Knot , jenž využil možnosti zahrát si za IFK Helsinky, navíc se v zákulisí mluví o tom, že by nabídku z NHL mohl obdržet člen slovenského nároďáku Michal Ivan.

Tvrdé ztráty postihly především ofenzivní bloky. Web iSport.cz v předchozích dnech informoval o domluvě nejlepšího extraligového střelce Jakuba Rychlovského s Detroit Red Wings, nyní se čeká pouze na uveřejnění transakce ze strany michiganského klubu. Brány libereckého podniku opustil i Adam Najman, další borec s velkým potenciálem a reprezentant na akcích evropské Tour. Ten sáhl po nabídce Ilvesu Tampere.

Kariéru navíc ukončil Michal Birner , lídr a mentor týmu, do Karlových Varů zamířil Jan Šír a pryč je i nepříliš povedená loňská koupě v podobě Jayceho Hawryluka, smlouva skončila Miroslavu Muchovi.

Stávající soupiska Bílých Tygrů brankáři: Daniel Král, Petr Kváča obránci: TJ Melancon, David Aubrecht, Vojtěch Budík, Lukáš Derner, Tomáš Galvas, Michal Ivan, Petr Kolmann, Adam Král, Michael Krutil, Jakub Šedivý útočníci: Tomáš Filippi , Oscar Flynn, Michal Bulíř, Adam Dlouhý, Martin Faško-Rudáš, Kelly Klíma, Adam Musil, Jaromír Pérez, Daniel Pekař, Jaroslav Vlach, Marek Zachar

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE