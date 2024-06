Jágr nabírá sílu: tahá seno a hádá se s kohoutem. Setina toho, co dělal dřív

Na poslední sezonu v mateřském klubu se snaží maximálně připravit. Jaromír Jágr už několik týdnů tvrdě dře, aby byl v 52 letech co nejlépe nachystaný hrát extraligu ještě naposledy za Kladno. A boss Rytířů se nepotí pouze v tréninkovém centru. Ve středu na svém Instagramu zveřejnil video, na kterém tahá balíky sena na rodinném statku. „Já se ani nedivím, že jsem měl takovou sílu. To je setina toho, co jsme dělali. Každý den čtyři až pět hodin. Zlatý hokej. Už sem nejdu. Poslední rok. Končím,“ oddechla si legenda českého hokeje při nakládání vozíku.

Jak se ideálněji dostat do formy než tvrdou prací, kterou byl formovaný od dětství? Doma v Hnidousech si Jaromír Jágr opět připomněl, jak náročná je práce v zemědělství, ve které už jako kluk pomáhal otci. Vzpomínky na podstatnou část svého života, ale i dřinu, díky které do hokejové kariéry získal ohromnou sílu, si na statku osvěžil taháním balíků sena.

„To žádná posilovna nenahradí. Zároveň je to moje dětství a do mého života to patří stejně jako statek, na kterém jsem vyrůstal. Stejně jak zpívá Meky, tak ani já neumím a ani nechci spálit most a my se všichni zkusme alespoň trochu snažit, ať nespálíme to krásné v nás. Mějte se dobře,“ napsal Jágr k zemědělskému příspěvku na Instagramu.

Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL manuální prací zaujal vedle řady fanoušků i bývalého spoluhráče z Dallasu Vernona Fiddlera. „Vezmi si nějaké rukavice,“ napsal někdejší kanadský útočník pod video.

Jágr poté, co se prozradil, že ho čeká poslední sezona v Kladně, oznámil při tahání balíků i poslední rok v zemědělství, což se zřejmě moc nelíbilo kohoutovi na statku, se kterým se dostal do menší „hádky“. Rozepři s kurem domácím sdílel olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa rovněž na sítích.

„Naposled! Naposled ti říkám!“ hrozil smějící se Jágr a ukázal prstem na kohouta, který na něj kokrhal ve chvíli, kdy vykládal seno z vozíku. „On ti odpovídá něco,“ řekl hlas ve videu patřící mamince legendárního útočníka. Syn jí s úsměvem bleskově odpověděl, co zvíře nejspíš křičelo: „Ještě příští rok.“ A kohout znovu zakokrhal. „Mě hrozně s*re ten kohout,“ procedil novopečený člen Síně slávy IIHF.

Každopádně práce na statku je pro Jágra „pouze“ výživný doplněk v přípravě. Jinak se totiž chystá s kondičním trenérem v tréninkovém centru, ze kterého také přidává příspěvky. V jednom z nich se svěřil, že takhle nemakal posledních deset let. „Poslední roky jsem začínal pozdě, neměl moc kondici a hrál s nadváhou. Teď chci udělat maximum, co v mém věku udělat můžu. Zvládnu to? Co myslíte?“ ptal se majitel Rytířů sledujících.

Během náročné přípravy dostal na začátku týdne také jednu extra motivační zprávu od Marty Kubišové. „Já nechci se vás dotknout, ale kdyby jste byl tak laskavej a neflákal se,“ vzkázala legendární zpěvačka Jágrovi. A kladenský velikán si hned na to v rytmu její písně Magdalena pořádně zadřel.

