Jágr: Poslední sezona! V Kladně… Bude lepší, nebo věk nezastaví?

V minulých letech u něj převažovaly manažerské povinnosti. Vlastní trénink vždycky upozadil a soustředil se na to, aby sháněl peníze, objížděl sponzory.

„Poslední tři čtyři roky se mi sezona hodně kouskovala. Já jsem odehrál maximálně deset, dvacet zápasů a začínal trénovat v listopadu, v prosinci. A hrál jsem třeba až v únoru. Nebyl jsem v absolutně žádné kondici a měl nadváhu,“ popisuje realitu minulých let.

Teď se to má změnit. Jágr si najal osobního kondičního trenéra, podstupuje intenzivní dril. Nechce ponechat nic náhodě. Poslední sezonu chce odehrát ve velkém stylu. Také sám sebe se však ptá: Je to vůbec reálné?

„Možná i sám sobě chci dokázat, jestli je vůbec možné v mých letech, když tomu věnuju víc času a pokusím se trénovat jako v době, kdy jsem hrál v NHL, abych se ještě zlepšil. A hrál líp,“ přemýšlí druhý nejproduktivnější hráč v historii zámořské ligy. „Nebo jestli je to úplně jedno, protože věk nezastavíš,“ dodal Jágr, jemuž bude během nadcházející sezony už 53 let.

Následující týdny a měsíce ukážou... S tréninkovým drilem každopádně nemá problém. Podle vlastních slov dostal dar od boha, že se jeho tělo neunaví. „Kdybych chtěl trénovat až šest hodin denně, můžu,“ pojmenoval výjimečnost svého těla.

Znovu zopakoval, že to pro něj bude poslední hráčská sezona v dresu Rytířů. „Na Kladně určitě,“ potvrdil. A co to znamená? Hrál by potom případně jinde? To nechtěl komentovat. Nespecifikoval ani to, jestli to bude jeho poslední sezona v roli majitele.

„Těžko teď něco říct. Nejsem si stoprocentně jistý. Až budu mít odpovědi, tak to rád zveřejním. Teď ale nemám nic na stole. Až budu stoprocentně vědět jak dál, tak to samozřejmě oznámím,“ řekl k tomu Jágr.

Už chci dělat jen věci, co mi dělají radost

Ten se podle vlastních slov v poslední době změnil. Hlavně poté, co se vrátil z Pittsburghu, kde mu vyvěsili dres.

„V Americe se to povedlo, bylo to hodně pozitivní, tak jsem si řekl, že už bych chtěl dělat věci, které mi budou dělat radost. A stýkat se s lidmi, kteří mi k té radosti pomůžou,“ uvedl útočník, jehož dres s číslem 68 Penguins vyřadili v únoru. A chtěl by lidem ukázat, že i když jsou zvyklí do padesáti let nějak žít, už takhle nemusí dožít… „Je to možné změnit,“ hlásí nejslavnější český sportovec.

Právě k tomu se chce Jágr vrátit při svém vyprávění při další Noci s legendou (8. září ve Fóru Karlín). Stejně jako k poslednímu světovému šampionátu, který si užil jako fanoušek. Tomu by měl odpovídat i výběr hostů. „Ještě jsme nikoho neoslovili, ale podle mě by byl nejlepší host trenér Radim Rulík. Z fanouškovského pohledu by mě zajímalo, jak určité věci řešil, že to tak zvládli. Protože na trenéry byl ohromný tlak,“ přiznává olympijský šampion z Nagana, že by rád ve své show přivítal reprezentačního kouče.

Pokračování Noci s legendou naplánovali s promotérem Petrem Větrovským na 8. září právě proto, aby to bylo ještě před startem extraligy. Jakmile elitní soutěž začne, už nebude mít prostor. Jasnou prioritou bude, aby co nejvíc pomohl na ledě.

„Náš cíl je samozřejmě vyhrát titul. Jako to mají všichni,“ dodal Jágr s tím, že v nejbližších dnech oznámí jména posil. Zatím není známé ani to, kdo Rytíře bude trénovat.

Jisté však je, že číslo 68 by mělo odehrát celou sezonu. Svoji poslední v dresu mateřského klubu.

Už takhle v posledních letech ukazoval, že dokáže obelhat čas. Ale pořád to nerozbalil tak, jak by si představoval. Což by se mělo stát v nadcházejícím ročníku.

„Věřím tomu, že je jedno, kolik je ti let. Neustále musíš pokoušet svoje limity, kam tě tělo a věk pustí,“ myslí si útočník, který v tomto ohledu překonal i Gordieho Howa. Stal se nejstarším hokejistou v historii, který odehrál profesionální sezonu.

V ní ale stihl pouze 15 utkání (0+4). Tři zápasy (1+1) odehrál potom v baráži.

V té další by toho měl odehrát mnohem víc. Proto na sobě tak maká. „Možná i to je důvod, abych si později nevyčítal, že jsem odešel a neudělal maximum. A nedal tomu všechno,“ popisuje nejslavnější český sportovec svoje aktuální rozpoložení.

Už teď je jasné, že 8. září bude mít další Noc s legendou. Tentokrát postavenou hlavně na zážitcích z vyvěšování dresu v Pittsburghu a zlatého šampionátu. Vstupenky seženete ZDE.