Jágr měl v Praze vlivnou návštěvu. Bosse nadchlo MS, už fandí Česku

Byl to on, kdo stál za projektem velkolepého vyřazení čísla 68 v klubu Penguins během února . Teď se Kevin Acklin, prezident Pittsburghu, ukázal během šampionátu v Praze. Právě na pozvání Jaromíra Jágra a svazu. V krátkém rozhovoru pro iSport.cz byl nadšený z atmosféry. I z toho, jak hokejový národ vnímá legendárního útočníka. „Gratuluju ke krásnému mistrovství,“ vzkázal americký patriot, který čtvrteční čtvrtfinále prožil už doma… A říká: „Teď fandím Čechům.“

Je to bývalý vlivný právník, teď respektovaný boss tradičního klubu. Právě v něm Jágr prožil nejkrásnější roky hokejové kariéry. Dvakrát s ním získal Stanley Cup, pětkrát Art Ross Trophy pro vítěze bodování. Když předváděl na ledě světová kouzla, Acklin to tehdy hltal v hledišti jako fanoušek.

Teď klub vede. A spolu s Mario Lemieuxem se výrazně zasadil o to, že české legendě vyvěsili dres pod stropem.

V minulých dnech se byl podívat v Praze. A byl to pro něj nádherný zážitek. „Chtěl bych poděkovat Jaromírovi Jágrovi a prezidentovi hokejového svazu, Aloisu Hadamczikovi, za pozvání,“ popisuje pro iSport.cz.

„V první řadě musím říct, že jsem viděl, jak je Jágr důležitý pro český hokej a pro fanoušky. Bylo to úžasné. Jménem organizace Pittsburgh Penguins jsem mimořádně nadšený, že s ním můžeme pokračovat v tom, abychom pracovali na jeho odkazu nejenom v Kladně, ale právě i v Pittsburghu,“ uvedl mimořádně milý chlapík, který na potkání pevně stiskne ruku.

A na tváři vždycky vyloudí úsměv.

V Praze se potkal i s Kyle Dubasem, jenž byl jedním z architektů současného amerického výběru. Jinak je v Pittsburghu generálním manažerem.

Když se byl podívat Acklin na český zápas v O2 areně, strhnula ho atmosféra. „Je to elektrizující turnaj, který pomáhá k růstu naší milované hry. Věřím, že to pomůže i větší přítomnosti NHL v Evropě,“ dodává Acklin.

V Praze strávil pár dní. A byl tady zrovna v době, kdy slavil 48. narozeniny. „Takže jsme zašli na večeři, bylo to moc fajn. Říkal, že se mu tady líbilo,“ reaguje krátce Jágr, který je na každém českém utkání. I jeho naplno pohltila hokejová horečka.

„Jsem moc rád, že to zase všechny spojuje. Přijde mi, že tohle nám v naší společnosti chybí. Teď se to díky hokeji děje. Což je skvělý,“ říká nejslavnější český sportovec, který v neděli vstoupí do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.

Je příkladným ambasadorem jak českého, tak světového hokeje. Ale i toho v NHL.

„Je to skvělý člověk. A opravdu je vidět, že ho fanoušci v Česku mají rádi. Stejně jako ti u nás,“ usmívá se Acklin.

Akorát po čtvrtečním čtvrtfinálovém utkání asi zrovna neměl doma nejlepší náladu. Češi po srdnatém výkonu porazili právě jeho krajany 1:0. Ale když se šéf Penguins oklepal, svěřil se: „Odteďka fandím jenom vám, Čechům!“

V cestě stojí Švédové. Šéf Penguins už u toho nebude. Ale Jágr opět ano. Spolu s celou hokejovou rodinou se bude snažit Pastrňáka a spol., svoje nástupce, dotlačit do finále.

A vzhledem k tomu, že mezi Pittsburghem a číslem 68 bude pokračovat blízká spolupráce, určitě nebyl v Česku naposledy ani jeho americký boss.