Zimák s Divíškem: Řekl, jak se mění a buduje Sparta. Co Hyka a Smejkal?

Skoro dvě hodiny seděl Tomáš Divíšek ve studiu Zimáku a rozebíral Spartu a vize, jak velký klub vidí svoji budoucnost. Na titul se čeká už od roku 2007, naposledy to nevyšlo, protože...Protože prostě Třinec. Sportovní ředitel Sparty vás postupně pustí do svého světa. „To byla otázka dvou telefonů,“ přibližuje třeba rychlou reakci, když Pardubice umístily na trh Tomáše Hyku.V podcastu se vrátil i k nepovedené éře se Zackem Kassianem.

Spartu vnímáte jako obra, který dělá hodně věcí dobře, ale vždycky je někdo nakonec lepší. Pak se v klubu stane buď velké zemětřesení, nebo menší. Ale pro další play off platí, že na titul klub čeká 18 let. Ukrutná doba. Hodně kousavá pro někoho, kdo má prostředky, kvalitní hráče i ambice.

„Chcete se učit od vítězů. Když to takhle pojmenujete, tak to zkrátka musí být Třinec. My do toho dáme zase nějaké svoje věci, naše hráče, náš směr,“ naznačuje v podcastu Zimák svůj pohled Tomáš Divíšek, bývalý útočník, který dnes šéfuje Spartě po sportovní stránce. Mimochodem, k práci se dostal tak, že na svatbě majiteli Karlu Pražákovi vypočítal, co všechno v klubu dělají bídně s mládeží. Pak se šéf ozval, jestli se tedy nechce jít předvést do Letňan. Chtěl, a tak věci běžely dál.

Mládež je téma, které ho žere dost. Ví, že Sparta nic extra u sebe doma nedokázala. „To je pravda, tam jsme trochu zaspali, mládež musíme posouvat. Abychom si mohli dobré hráče jednou brát zpátky, musíme si je vychovat. Za posledních deset let Sparta pořádně nikoho venku nemá, jen Sekáče, Janduse a Rouska. To je zhruba všechno,“ ví dobře. „Na klub, jako je Sparta? Hrozně málo,“ přidává.

V Zimáku neříká, že má zaručené recepty, spíš poznáte, jak hokej a práci ve špičkovém klubu vidí on. „To je krásný, jak si chceš říct o smlouvu na pět a víc let. To trenér udělat nemůže,“ dloube do něj Michal Mikeska, jeden z autorů podcastu.

„Když se budeš dívat s výhledem, za dva roky bude Horákovi pětatřicet, tam jsi pořád v totální formě. Minimálně dva roky to bude skvělý hokejista. Ale Řepík se Sobotkou? Nechci, aby to vyznělo blbě, netvrdím, že je výhled úplně špatnej. Jen byste měli svoje hlavní hvězdy hledat teď. Používá se termín last dance a viděl bych ho i tady. Poslední sezona v tomhle složení, pak bych viděl velkou obměnu,“ nadhazuje Michal Mikeska, jak vidí nyní Spartu.

Je jiná než Pardubice a Třinec, se kterými zápasí. „Finančně jsme zabezpečení dobře, jen máme jinou vizi ve vidění hokeje,“ neplánuje Divíšek roztočit soutěž s Dynamem, kdo zaplatí víc. A Třinec se svými pěti tituly? „Vítěznou mentalitu si koupíte těžko. Hráče, kteří se mají stát lídry, si musíte vychovat,“ řekne.

Takže? Líčí, jak Sparta postupně mění pohled na práci se svými vlastními hráči. Dozvíte se, jak a proč se posiluje zahraniční skauting, kolonka, která v extralize zůstává většinou spíš prázdná.

Letní bombou pro jeho tým byl příchod Tomáše Hyky z Pardubic. „Hledali jsme bruslivého praváka už v průběhu sezony. Během play off jsme se na něj už trochu zaměřili, říkal jsem si, že je možné, že se něco stane,“ nechá nahlédnout, jak uvažoval a co viděl.

