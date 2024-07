Český hokejista je jiný a potřebuje čas? Nesmysl. Špatně jíme a taky málo

Detaily dělají hodně a kvalitní jídlo je pro mladého sportovce extrémně důležitou složkou. Přesto pardubický kondiční trenér Petr Mocek zažil věci typu, že na ranní trénink se chodí bez snídaně. Tělo by mělo hrabat naplno a nemá z čeho brát.

„Strava udělá šíleně moc,“ přikývne bývalý hokejista, který se už během hráčské kariéry začal vzdělávat a stará se v Pardubicích o fyzičku. Když v Zimáku řešil téma, proč ve Švédsku vidíte hráče nachystané klidně v osmnácti na dospělý hokej a v Česku tolik ne? Problém nevidí ani tak v tom, že by se ve Skandinávii tahala větší železa: „První krok je strava, druhý je jasně daný program. Výsledkem je, že to pak bude znát.“

Z praxe vám řekne, s čím u hráčů v mládežnických kategoriích bojuje. „Když tady vidím někoho, kdo má energetické nápoje, vylévám je. Slyšel jsem už od rodičů, co si to dovoluju. No, dovolovat si to budu vždycky, na zimáku platí naše pravidla,“ říká rázně.

Pouští se do vysvětlení: „Mladé tělo nepotřebuje žádný energetický nápoj, aby se soustředilo na trénink a na zápas. Je to jen nějakým stylem vybudovaná závislost na cukru. Nic jiného tam není. Jo, cola chutná, ale tělu není v měřítku, které děti vypijí, prospěšná.“

Na sladkostech se dá samozřejmě fungovat, hrnete je do sebe. Jenže se zároveň šidíte. „Proplouváte dnem na cukru, ale chybí tam hodnotné potraviny. Když jsme byli ve Švédsku, jedna z věcí, co mě upoutala, tak že mají plné talíře. Děti tam jedí a jedí.“

V podcastu mluvil kondiční kouč třeba i o tom, jak se sám vzdělává, proč je důležité mít kontakty na odborníky v zahraničí. Hodně vás překvapí, co dovede Terminátor Tomáš Vondráček. Na výzvu iSport.cz, ať fanoušci Zimáku napíší Mockovi nějaké otázky, se s jednou přihasil i obránce Michal Houdek.

