Pardubice dokončují další velký transfer bývalého hráče z NHL

Po Jiřím Smejkalovi a Romanu Červenkovi další pořádný transfer do Pardubic? Ano, chystá se. A tenhle je obzvlášť velký, neboť je řeč o dvoumetrovém Andreji Šustrovi. Podle informací iSport.cz se schyluje k dohodě mezi Dynamem a třiatřicetiletým obráncem, na jehož vizitce se skví 362 startů v NHL a další necelá padesátka v bitvách play off. Poslední štací plzeňského rodáka byl Kolín nad Rýnem v minulé sezoně německé DEL.

Jestliže se v hokejových kruzích poslední dobou mluví o pardubické disproporci mezi našvihanou ofenzivní složkou a tou defenzivní, tak pokud klapne plánovaná akce, jistý rozdíl mezi kvalitou útočných řad a obranných by se měl umírnit. Právě uvažovaným příchodem známého mazáka Andreje Šustra.

Pardubice nutně potřebují mít vyvážený stav mezi oběma frontami. Jednoduše a lidově řečeno, aby to těm kumštýřům v útoku měl kdo správně dávat. Přesně a v pravý čas. Co na informace iSport.cz říká pardubické velení?

„Není to dotažené, takže spekulace,“ reagoval majitel Dynama Petr Dědek během čtvrtku na golfové akci za Prahou, kterou organizuje a na níž sezval hvězdné tváře českého a slovenského hokeje.

Andrej Šustr s hokejem zcestoval svět, od roku 2012 působil nepřetržitě v zámoří, zajímavou kariéru odstartoval v Tampě Bay, odkud po šesti letech vyrazil do Anaheimu. Následovaly dva roky v barvách čínského Kunlunu v rámci KHL a po nich opětovné spojení s Lightning a Ducks. Už však jenom na jeden ročník (2021/22), po něm se hokejová věž vydala do Iowy a San Diega bojovat na poli farmářské AHL. A dostáváme se do poslední sezony, kterou strávil v Německu pod vládou kouče Uwe Kruppa.

Vedle klubové scény se Šustr ukázal v národním dresu na Světovém poháru 2016, bojoval i o nedávný květnový šampionát v Praze a Ostravě, ovšem kouč Radim Rulík jej do finální nominace nakonec nezapsal. Celkem si v reprezentaci připsal 31 startů, 5 gólů a 9 bodů.

Faktem je, že v pardubické kabině by se Andrej Šustr neměl cítit nepatřičně. Na vysokých hráčích vzadu si v klubu zakládají. Na soupisce Dynama najdete hned šest beků vyšších než 190 centimetrů (Peter Čerešňák 191 cm, Libor Hájek 191 cm, David Musil 193 cm, Michal Houdek 193 cm, Ondřej Vála 194 cm, Tomáš Dvořák 194 cm, pouze Michal Hrádek zůstává tři centimetry pod kótou 190).

V souvislosti s Pardubicemi se řeší další známá jména, jedním z nich je i Filip Zadina. Zdroje iSport.cz se však shodují na tom, že naposledy hráč San Jose Sharks je velmi blízko dohodě s jedním ze švýcarských elitních celků. S tím, že stále existuje jistá šance na zisk pracovního úvazku za oceánem.

