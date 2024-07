Konečný zpátky v Kometě: Chci roli, jakou jsem měl dřív. Ve Spartě bránil

Z Brna odcházel v patnácti letech jako dominantní dorostenec, ofenzivní tvůrce hry. V nabitém kádru Sparty však plnil Jakub Konečný (22) roli defenzivního útočníka. Do vyšších pater sestavy se nedostal. Z této škatulky se hodlá po návratu do Komety vymanit. „Přišel jsem si vybojovat lepší pozici v týmu,“ nezapírá posila od největšího rivala.

Jeho táta Michal trénuje druholigový Vyškov, za Kometu také v minulosti hrával. „Snaží se koukat na každý zápas,“ nastiňuje mladík. Při přestupu se nicméně Jakub Konečný díval primárně na své zájmy. Chce ukázat víc než poctivé návraty do obrany a černou práci, což se od něj čekalo ve Spartě.

Cítil jste, že ve Spartě se výš neposunete?

„Na přelomu roku jsem se bavil s trenérem, který mi řekl, že se mnou počítá do defenzivní role, do oslabení a moc nevidí možnost se posunout výš. V defenzivní činnosti jsem se zlepšil, určitě se jí nebráním. Když ji zase dostanu, hrát ji budu. Ale chtěl bych se propracovat do pozice ofenzivnějšího útočníka. Je fakt, že v Kometě je také spousta výborných hráčů. Budeme bojovat o místa, což nás donutí o to víc pracovat v každém tréninku a v zápase.“

Co tedy chceme nabídnout mužstvu?

„Chtěl bych ukázat roli, kterou jsem měl dřív, než jsem šel do Sparty. Do juniorů jsem byl spíš ofenzivní tvůrce. Teď jsem to měl tři roky v extralize jinak. Možná bude chvíli trvat, než se do toho vrátím. Ale vím, že tyto věci umím a mám je v sobě. Tímto stylem se chci prezentovat.“

Sparťan se z vás nestal, že?

„To ne. Jsem hrdý Brňák. Tady se vždycky hrálo těžce a Spartě zvlášť. Na druhou stranu, když jsme sem jeli, strašně jsem se na tu jedinečnou atmosféru těšil. Lepší v extralize asi není.“

O vašem přestupu psal deník Sport hodně dopředu. Kdy bylo jasné, že se vracíte do Brna?

„První nabídka přišla začátkem listopadu, což mě velmi mile překvapilo. Klub měl velký zájem. Od té doby se to řešilo. Ve hře byla ještě jedna nabídka.“

Ve vašem bývalém klubu jste hrával rovněž s obráncem Nicolasem Beaudinem, na něhož Kometa hodně spoléhá. Pomůže jí?

„Musím říct, že jsem si s ním lidsky sedl a trávili jsme spolu v Praze hodně času. On je výborný kluk do kabiny a je s ním sranda. Pokud dostane roli, kterou umí hrát, bude určitě výborná posila. Jsem si jistý, že týmu moc pomůže. Byl draftovaný v prvním kole, podepsaný do NHL. Vždycky byl ofenzivní bek. Bohužel do Sparty přišel těsně před play off, kádr byl nabitý. Z osmi obránců byli skoro všichni ofenzivní. Bylo pro něj těžké se přes ty zkušené borce dostat.“

