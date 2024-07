Hyka o konci v Pardubicích: Bylo to probuzení. Jak se hecuje se Sedlákem?

Přirozeně zaplul ze sestavy jednoho extraligového obra na soupisku druhého. Tomáš Hyka po vyhazovu z Pardubic vlastně ani moc dlouho nepřemýšlel, co bude. Hned se ozvala Sparta, kde od startu přípravy na ledě kroutí první tréninky. „Těším se na nový začátek. Vždycky máte nejvyšší cíle, všichni to mají v hlavě nastavené stejně,“ je spokojený, jak všechno nakonec dopadlo. Ve výsledku cítíte, že k nečekanému konci starého angažmá přistupuje hodně motivačně. Nenadává, nevymlouvá se. Řeší sebe, aby byl lepší.

Fórky na váš přesun z Pardubic už jsou ze sparťanské kabiny pryč?

„Jo, nějaký vtípky proběhly, to je stejné v každém klubu. (usměje se) Ale nic velkého, kluky vesměs všechny znám, což je výhoda. Přijali mě skvěle.“

Už se sám cítíte ve Spartě zabydlený?

„Pár let v Praze bydlím, takže konečně si můžu říkat, že hraju hokej doma. Kluci mi pomohli, o to je všechno jednodušší.“

Když vás Pardubice po poslední sezoně propustily, dal vám Petr Dědek motivaci pro životní ročník?

„Motivaci máte vždycky, tady se není o čem bavit. Ale tohle bylo takové probuzení, uvědomíte si třeba nějaké další věci, co byste mohli ještě dělat. Určitě mi ten konec dal signál, že se pořád dá v určitých věcech zlepšovat. Pracuju na detailech, jsem rád, že mám možnost na nich makat a chci dokázat, že pořád patřím mezi nejlepší hráče.“

Prozradíte, co jste si uvědomil?

„Plno věcí, konkrétní detaily ale zmiňovat nechci, ty si nechám pro sebe. Jde hlavně o drobnosti, které jsem po sezoně rozebral. Pak si uvědomíte, že některé věci nefungovaly, jak bych si přál. Jsem vděčný za šanci všechny maličkosti změnit. Uvidíme, jaká další sezona bude.“

Pavel Gross s vámi už mluvil, co konkrétně by si od vás představoval?

„Pohovor jsme měli, ale úplně podrobně jsme se nebavili, co po mně chtějí. Jen ve výsledku to bude stejné jako v každém jiném klubu, produktivitu, góly, nahrávky, pozitivní náladu, abych pomohl k tomu, ať šlape celý tým.“

Po play off se hodně řešilo, že jste nedal gól. Na druhou stranu podle analytických dat jste měl ve finále nejvíc nahrávek spoluhráčům na střely do slotu, tedy do nejnebezpečnějšího prostoru. Jaký pocit jste měl ze sebe vy sám?

„V play off bylo, co bylo. Vím, že góly ode mě přijít měly, ale nedal jsem žádný. V Pardubicích sezonu nějak vyhodnotili, udělali rozhodnutí, na které měli právo. Ve výsledku za to můžu být rád, protože jsem dostal jen signál, abych opravdu přemýšlel o všem, kde mohu být lepší a dělal pro to co nejvíc. Hodně mě těší, že mi Sparta dala možnost, abych ukázal, co dovedu a mám možnost hrát v dobrém klubu.“

Taky slušná adresa, pravda.

„Sparta vypadá velmi dobře. Dává smysl, jak je tým poskládaný, vážně jsem rád za to, jak mě kluci přijali.“

Vnímáte, jak fanoušky baví velká rivalita, kdy Pardubice loví velké hvězdy, Sparta taky umí hrábnout do kasy a nakonec vyhrává Třinec?

„Kvalita celé soutěže šla strašně nahoru, což je dobře nejen pro extraligu, ale i pro celý český hokej. Všechny návraty domů jsou událost, k tomu samozřejmě padají různé vtípky, kdy kluci říkají, jestli příště přijde McDavid. To je ale jen sranda. (usměje se)

Po dlouhých společných letech si zahrajete poprvé proti Lukáši Sedlákovi . Jako spoluhráč jste z jeho urputnosti těžil, nabíjel jste mu. Coby soupeř vás bude hodně štvát, ne?

„Sedlá znám... Už mi hned říkal, ať mám hlavně hlavu nahoře, až budeme hrát proti Pardubicím. Ale to je v klidu, udělám mu pár kliček v rohu, zleva, zprava, nohy mu zůstanou na mantinelu. (usměje se) Ne, to je jen klasický škádlení, hrát proti němu bude úplně stejný jako hrát proti jakýmukoliv jinýmu hráči.“

