Gross o Spartě: Máme rychlost, jádro je silné. Hlavně ale musíte makat!

Dvanáct let vedl v Německu Wolfsburg a Mannheim. Z Německa se vrátil do Sparty jako výrazný kouč. Po zápasech vás Pavel Gross umí svým hodnocením zaujmout. Když s něčím nesouhlasí, poznáte to. Na otázku, která mu nesedí, odpoví taky otázkou. Ale vždy s nadhledem, bez jedovatých poznámek. Umí zůstat nad věcí.

To samé teď. Když je venku přes 30 stupňů a on Spartu cepuje na ledě. „Vypadám dobře?“ s úsměvem se tázal klubového redaktora před startem rozhovoru. Předtím každého novináře obešel, pevně mu stisknul ruku, podíval se mu do očí a pozdravil.

Má své zvyky, kterých se drží. Ve Spartě začíná jeho trenérský rok číslo dva. „První trénink je vždycky zvláštní. Kluci už mají dost činek, kol a běhání, fokus už míří na led,“ komentoval start bruslařského drilu.

Jádro týmu se prakticky nezměnilo. Dobrá zpráva pro trenéra, který s ním už rok pracuje?

„V minulé sezoně jsme udělali hodně dobré práce, přestože jsme vypadli v semifinále s Třincem. Dost věcí jsme ale posunuli, vyvíjely se dobře. Sparta má silné jádro, jsou tady dobří kluci. Mančaft má podle mě teď ještě o něco víc rychlosti než minulý rok. Všechno je ale hlavně o práci, můžete mít dovedností, kolik chcete, ale musíte na nich makat.“

Žádný kráter ve vás po bolestivém vyřazení od Třince v semifinále nezůstal? Ne, že bych to chtěl vyloženě připomínat, ale vést 3:0 a prohrát 3:4 je unikátní věc, pro Třinec úchvatná, pro Spartu kousavá.

„Každou sezonu musíte umět analyzovat. Zkrátka to takhle dopadlo a nehledáme žádné výmluvy. Asi to takhle mělo být. Jestli chcete něco vyhrát, musíte si projít i těžkými situacemi, prohrát. Pokud s tím správně naložíte, v budoucnu můžete vyhrát. Není to jen o negativitě.“

Dnes už ne, jasně...

„Ve výsledku máte dvě možnosti. Ležet a nevstat, nebo si říct, že zkrátka potřebujeme o 15 procent víc a nebylo to ono. Nemá cenu hledat výmluvu, že šlo o sekundu sem, sekundu tam. Vůbec ne. Asi to takhle zkrátka mělo být.“

Věřil jste, že po vyřazení v semifinále nikdo ve vedení nezavelí k drastickým změnám a celé jádro, které si sám tak pochvalujete, budete mít k dispozici?

„Co člověk vidí hned po sezoně, většinou jde o spekulace. Ať jde o sociální sítě, noviny a tak dál. Přiznám se, že moc často to nečtu, ale něco se k vám samozřejmě donese. Vím, že spekulací běhalo o Spartě hodně a vůbec nevím, kde se braly. Ale řeknu vám, že jsme se vůbec nebavili o věcech typu, že by měl klub opustit někdo s platnou smlouvou. Tohle téma nebylo, přitom jmen, o kterých se spekulovalo, jsem zaregistroval docela dost.“

Výraznou posilou Sparty by měl být Tomáš Hyka. Co jste v něm získali?

„Hyčmen je dobrý bruslař, má rychlost. Je to bodový hráč, který má i kvalitu v zakončení.“

Čekáte, že ho předčasný konec v Pardubicích nakopne k životní sezoně?

„Doufám, že každý začíná sezonu s extrémní motivací, ať je ve Spartě třeba deset let. Tomáš je dobrý hráč, v každém případě to ukáže.“

A kde vidíte pozice pro beka Valtteriho Kemiläinena s útočníkem Miikkou Salomäkim?

„Mika je strašně nepříjemný hráč, typ hokejisty, o kterém řeknete, že je mnohem lepší hrát s ním, než proti němu. Valtteri nám zase zkvalitní přesilovku.“

Extraliga pořád jede svoje hvězdné války. Odděluje se od zbytku ligy trojka Třinec, Sparta, Pardubice?

„Nemyslím si. Každé mužstvo jede svojí cestou. Třinec má dlouhou dobu svoji a úspěšnou. Pardubice to pojaly jiným směrem a Sparta taky. Souvisí to s tím, o čem jsme se bavili před chvílí, máme nějakou strategii, které zůstaneme věrní. Jestli se něco říká tady, nebo támhle, to nás moc nezajímá. Důležité je, abychom všechno dobře komunikovali s našimi hráči. Ale zpátky k otázce, podle mě se nic neodděluje, celá liga je docela nabitá. Jakmile nejdete do zápasu na sto procent, vytrestalo by vás to.“

Řešíte přes léto, jak se mění soupisky dalších obrů Pardubic a Třince?

„Mančafty tady jsou velmi kvalitní a velmi dobře koučované. My máme taky dobrý tým, o něm chci mluvit v první řadě. Máme dobré hráče s dobrými dovednostmi, chceme se posunout dál.“

I s novým realizačním týmem. Spolupráce s Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou se jeví zatím jak?

„Myslím, že dobrý, ale všechno si musí sednout. Je to stejné, jako když přijdou noví hráči. Jak se říká, taky si musíte všechno osahat, zvyknout si na sebe. S klukama pracujeme už dva měsíce, makáme na taktice a dalších věcech, prošli jsme si hodně, a tím myslím opravdu hodně, videí i tréninků. Vždycky potřebujete najít společnou řeč. Oba kluci jsou zkušení, trénují už taky dlouho a když mají nějakou zkušenost, chcete ji dostat do naší hry, ať má všechno smysl.“

Antonín Stavjaňa udělal zajímavý návrat do Česka. Nitra pod ním hrála hodně agresivně dopředu, bodovala se svojí divokostí. Ve Spartě bláznivější model asi nasadit nepůjde, co?

„Tonda zase měl skvělé výsledky. Řeknete bláznivý hokej, ale tituly tam udělal.“

Bláznivý nemyslím zle, spíš jako výrazné odlišení od našich zvyklostí. V Nitře mu jednou třeba postaví sochu.

„A je to jen dobře. (usměje se) Jsme moc rádi, že ho tady máme a budeme pracovat. Byl tady Miloš (Hořava), vynikající trenér a fachman. Teď je tady Tonda, který se bude starat o beky a defenzivní část. Podle mě je vždycky hodně důležitá komunikace mezi trenéry a samozřejmě i materiál, který máte. Nejdřív se musíte podívat, jakým způsobem můžete s dotyčným mužstvem hrát. Dost věcí můžete kopírovat, pak byste musel kopírovat ale i hráče.“

Jasně, slovenská extraliga má svoje specifika, kolikrát není tak takticky propracovaná jak česká směrem k defenzivě. Jen to vypadá, že Antonín Stavjaňa má zkrátka jiné pracovní prostředky než Miloslav Hořava. Může z toho Sparta těžit?

„Vy jste s nimi o tom mluvil?“

Ne, ale když vidím, jakou cestou došli oba ke svým úspěchům, volí jiné metody.

„Což je právě krásný, ne?“

Podepisuju.

„K úspěchu vedou různé cesty. Komunikace mezi námi trenéry a mužstvem je extrémně důležitá. Vezmeme zkrátka to nejlepší, co si myslíme, že bude fungovat. Pro mě je dost věcí pořád taky nových. Byl jsem dlouho pryč, mám za sebou sezonu ve Spartě a učím se každý den, to se přiznám. Je paráda, že se s ostatními trenéry můžeme doplňovat a vyměňovat názory, abychom zkusili mužstvo posouvat dál a dál.“

Dalo vám tady poznatky i mistrovství světa, kde jste působil v širokém štábu Radima Rulíka?

„V každém případě. Když chcete, najdete si pozitivní věci a tady bylo pozitivních věcí opravdu hodně. Mistrovství světa je krátký a hodně těžký turnaj. Kolem mě byli vynikající hráči i vynikající trenéři.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE