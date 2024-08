Čajkovič po letech v zámoří: Extraliga? Lepší než AHL. Litvínov si vygooglil

České hokejové prostředí mu není cizí. Už si ho ohmatal v Brně, kde hrál v mladším dorostu. „Pak přišlo pravidlo, že nemohli postaršit slovenské hráče, takže jsme se rozhodli, že musím odejít do Švédska,“ vyprávěl rodák z Bratislavy. Zamířil do Malmö a potom do kanadské juniorky, odkud ho před pěti lety draftovala Tampa Bay ve třetím kole. V poslední sezoně hrál AHL a ECHL v záložních týmech Minnesoty, než ho získal Pittsburgh.

Výměna do Penguins mu nesedla. „Už ke konci sezony jsem věděl, že šance na podpis v Americe bude malá, hledali jsme možnosti v Evropě. Z Litvínova jsem cítil největší zájem. Bavili jsme se, že dostanu férovou šanci ukázat, co ve mně je,“ popsal Čajkovič, jak se rodil nástup do Vervy.

O Litvínovu prý do svého příchodu nevěděl nic. „Na cestě jsem si ho vygooglil