Zimák LIVE v Třinci. Adámek: Držel jsem hubu. Dnes už si ji trochu otevřu

Marian Adámek je ztělesněním týmu, který totálně ovládl český hokej. V živém Zimáku popisuje, co tvoří podstatu fungování klubu. „Každý víme, kdo má jakou roli v týmu. To je podle mě strašně důležité, nemáme jen hvězdy, ale i dělníky. Hráče, kteří to vezmou na sebe, ale i ty, co drží hubu, makají, je jim jedno, kolik hrají, ale nejsou uražení. A to potom dělá ten celek. A pak se podaří taková pohádka,” říká třinecký bek.

„A ty ještě pořád držíš hubu a makáš?” ptá se s úsměvem Michal Mikeska. „Už si ji někdy trochu otevřu,” směje se Adámek. „Jsem pořád nejmladší obránce v týmu, takže musím pořád,” doplňuje.

Co pro Adámka jako odchovance Třince znamená vyhrávat tituly doma? Jdeme po stopách rozhodujících momentů pátého třineckého titulu - a co rozhodlo sérii se Spartou. Jak to ale bude i s Adámkovou budoucností a co reprezentační sny?

To vše je součástí premiové části Zimáku, ve které najdete i návrat ztraceného otce Zimáku Ondřeje Kuchaře. Bývalý člen podcastu dnes působí jako tiskový mluvčí Ocelářů. „Musel jsem si tu budovat důvěru,” přiznává. „Tím, že jsem psával o Spartě a bydlel jsem v Praze, mě spousta kluků brala jako Pražáka.”

Kam se ještě Třinec může posunout dál a získá i šestý titul v řadě? Podívejte se na celý Zimák na zimakpodcast.cz.

0:00 Co dělá třineckou familii a proč se z Ocelářů stali sérioví mistři?

18:10 Marian Adámek a jeho pozice v Třinci. Nejoblíbenější titul? Ten poslední. Co byl klíč na Spartu?

34:02 Adámek: Z hráče, který „drží hubu”, do role lídra. Vylétne z třineckého hnízda? A co reprezentace?

40:41 Adámkovy přednosti a slabiny podle samotného hráče. Na koho se mu hraje nejlépe a nejhůře?

54:00 Ondra Kuchař zpět v Zimáku. Jak se proměnilo jeho vnímání hokeje v pozici tiskového mluvčího?

67:40 Jak si Ondra budoval důvěru v klubu, když předtím psal o Spartě? Kam se posune Třinec do dalších let?

