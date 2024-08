Pardubice sbírají hvězdy i mezi kustody, známého borce ulovily v Brně

Jiří Smejkal, Roman Červenka, Andrej Šustr… To jsou největší esa, která extraligové Pardubice naházely do nákupního košíku během hokejových prázdnin. Ne, není to všechno. Proslýchá se, že ještě jeden významný renomovaný hráč by do zahájení ročníku 2024/25 mohl přijít, nebo časem. Ale pozor, Dynamo zdaleka neinvestuje jen do hráčského kádru, významně posiluje i zázemí, přesněji servis pro hokejisty.