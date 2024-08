Couvej! Jak se šampion Ščotka stal slavným. Angažmá v cizině se nebrání

Při prvním střídání ve finále květnového MS se na něj rozjel švýcarský lídr Kevin Fiala a Janu Ščotkovi bylo úzko. „Když se na mě řítil, bál jsem se, že to klukům pokazím a budu za největšího blbce,“ přiznává poctivý obránce, který se dostal do sestavy po trestu pro spoluhráče Jana Ruttu. Na poslední chvíli a na rozhodující bitvu, kterou sledovalo celé Česko. Dobře to dopadlo a vsetínský rodák se stal slavným. Když si ho parťák David Pastrňák vybíral do svého týmu pro exhibici (31. srpna), neopomněl to na sociálních sítích vtipně okomentovat.

Honzo, slyšel jste podcast, kdy se na váš účet bavili Pastrňák s Jakubem Voráčkem a Romanem Červenkou? Vzpomněli mimo jiné vaši hlášku o Fialovi, kdy jste se v nadsázce podivil, že ten útočník hraje NHL.

„Jo, tuhle blbost jsem řekl. (směje se) Vždycky jsem byl pro srandu, nějak to ke mně patří. Člověk se musí v životě i ve sportu bavit.“

Takže jaký byl první souboj s esem Los Angeles Kings?

„Víte, strašně jsem se toho zápasu bál. Neměl jsem zápasové tempo. Navíc šlo o finále mistrovství světa. Hned jsem věděl, že jde o Fialu. Když se na mě řítil, bál jsem se, že to klukům pokazím a budu za největšího blbce. Jenom jsem si říkal: Honzo, couvej, couvej a ono to nějak dopadne.“

Dopadlo to skvěle.

„Snažil jsem se ho akorát vystínovat a myslím, že on sám puk ztratil. Já jsem ho pak vzal, vypinkl ho někam do středního pásma a rychle valil na střídačku. Zpátky za klukama do domečku. (úsměv) Bylo pěkné, že mě podrželi. Začali se radovat jako bych dal gól. Fiala je fakt kvalitní hráč, bruslař s výbornou střelou. Má všechny aspekty moderního hokeje.“

Opravdu vám trenér obránců Marek Židlický „lhal“, když vám tvrdil, že vás do rozhodujícího utkání po dlouhé pauze nepošle?