Hradec plánuje budoucnost: poklady zůstaly. A teď makat! Klíma o berlích

V Hradci se možná rýsuje zajímavá otočka poměrů. Pokud do sebe všechno zapadne, talentovaní borci pojedou dál jak pily, Mountfield HK vystaví v extralize dva své poklady. Oba se vrátí po stříbru na Hlinka-Gretzky Cupu zpátky domů. Útočník Adam Novotný (16) už elitní českou soutěž v minulé sezoně hrál, obránce Štěpán Černý (17) na ni má talent taky. „Není důvod, aby tihle kluci odcházeli ven,“ říká asistent trenéra Peter Frühauf. Vychovat, nerozmazlit a vypustit je mezi elitu.

Mountfield HK vyřídil ve své ledové peci maďarský Fehérvár 6:1. Ale výsledek měsíc před startem sezony zase až tak podstatný není. Důležitější jsou v Hradci úplně jiná témata. Třeba že z kabiny pajdal ven o berlích Kevin Klíma. Ofenzivní hrozba a hlavní bruslařský predátor má pech. Zranil se a jen tak zpátky v akci nebude.

Léto se tedy točí ve znamení, kdo převezme jeho klíčovou roli. Klíma není obyčejný centr, jehož seberete pohodlně z trhu a jedete dál. Je dotěrný, pohyblivý, umí být produktivní a měl mít vůdčí roli v útoku. To se samozřejmě naplnit ještě může, ale rozhodně ne hned.

„Zranění přijdou každý rok,“ nadechl se po demolici maďarské návštěvy hradecký asistent Peter Frühauf. „Ale tohle samozřejmě štve. Kevin je fantastický hokejista do našeho systému, s dobrými křídly může jezdit napadat, v tom je velmi silný,“ dodal.

Hradec může těžit z nových fyzicky nadupaných útočníků. Přišel metrákový Oskars Batna, jenž nastřílel v minulé sezoně ve Finsku 20 gólů, a dorazil i Jakub Pour, který umí sázet tvrdé hity jak macešky. „Doufám, že budeme vyhrávat osobní souboje, tím pádem bychom mohli trávit víc času v útočném pásmu, kdy bychom si měli vytvářet víc gólových příležitostí. Rychlost a šikovnost Kevina nám chybět budou. Uvidíme, kdo z toho vystoupí,“ zamyslel se Frühauf.

Na místa v sestavě by určitě měli tlačit talentovaní teenageři, kteří váleli s reprezentací na Hlinka-Gretzky Cupu a brzy znovu naskočí do přípravy prvního týmu.

Zásadní věc z pohledu Hradce je, že ani útočník Adam Novotný, ani bek Štěpán Černý nemíří za hranice. Tohle téma klub poslední roky trápí. Dost hráčů mu odchází ve velmi mladém věku za moře.

Novotný, i když mu je stále teprve šestnáct, naskočil už minulou sezonu do deseti zápasů extraligy a dal jeden gól. Jeho výhodou je, že přes mladý věk má figuru jak chlap. Černý je zase kreativní bek s dobrými nápady, který vykoumá nečekané řešení. Jenže? Limitem je muskulatura. Měří 175 cm, váží, podle oficiálních údajů, lehce přes 60 kilo.

„Novase jsme zapojili už minulý rok a není důvod o tom nepřemýšlet i teď. Čerňas měl skvělou sezonu v juniorce, na Hlinkovi se prezentoval velmi dobře. Jsou členy A týmu. Odfrknou si a jdou zpátky do procesu,“ přiblížil aktuální situaci Frühauf.

Když měl zmínit, proč už před rokem Novotného vyslali do akce, nepřemýšlel: „Dali jsme šanci hráči, který si ji zasloužil a typologicky nám do sestavy pasoval. Ukázal, že extraligu hrát může, navíc je natolik chytrý, že vidí, jak proces stále probíhá. To je hodně důležité. Musí všechno oddřít, odmakat v tréninku tak, jako minulý rok. Podle mě chlapci nemají vůbec důvod přemýšlet, že odejdou, když dostávají prostor, čas a pozornost doma.“

Tím pádem se nabízí scénář, že když všechno poběží podle plánu, středoškolák Adam Novotný zase ukousne větší porci minut v extralize, vyfasuje víc zápasů než deset. „Přesně. Stoprocentní práce v juniorce i u nás v tréninku vede k co největšímu počtu utkání. To je náš plán, nikdo nic nedostane zadarmo,“ přidal Frühauf.

V jeho gesci jsou v Hradci především beci, tím pádem na vývoji obránce Štěpána Černého bude mít v A týmu dozor především on. Černý je podobný případ jako Adam Benák. Možná ho podceníte kvůli postavě. Ale jakmile ho vidíte na ledě, dostane vás do kolen. Přemýšlí, hraje chytře. „Minulý rok jsem se trochu vyděsil, když jsem ho viděl mezi těmi kluky v šatně,“ usmál se Frühauf. „Skoro to vypadalo, že máme den rodičů s dětmi,“ přidal.

Jenže sám rychle poznal, že to není zas tak velký problém. „V prvním tréninku jsem o něj trochu strach měl, ale on je velmi chytrý. Půlku tréninku si mapoval, kde je, co se kolem děje, jak se hrají v áčku souboje. To je jeho velká přednost, poznal, jak reagovat,“ chválí drobnějšího zadáka hradecký kouč.

Na Hlinka-Gretzky Cupu neměl Černý proti větším vrstevníkům nejmenší problém s agresivní hrou. „Souboje si tam uhrál,“ přikývl Frühauf. „Dostane s námi větší porci tréninků a byli bychom rádi, kdybychom mu mohli dát i nějaký přípravný zápas. Podívali bychom se, jak ustojí mužský hokej v přímé konfrontaci,“ doplnil. Hradec by si hodně přál své talenty posunout a nasměrovat je co nejblíž k extralize. Pro celou organizaci je to důležitý krok, na který roky čeká.

Sezona 2023/24 v extralize U20 Adam Novotný (16 let) Štěpán Černý (17 let) 48 zápasů 52 zápasů 59 bodů (32+27) 32 bodů (3+29)

