TOP 5 brankářských dvojic extraligy: Fantom Kacetl i překvapení. Kdo další?

Zanedlouho započne nový ročník Tipsport extraligy, v němž uvidíme v některých z týmů i nové brankářské dvojice. Které ale budou patřit mezi ty nejlepší? Deník Sport pro vás vybral TOP 5 nejlepších dvojic v brankovišti. Dovede opět nerozlučná dvojice Marek Mazanec - Ondřej Kacetl třinecké Oceláře k dalšímu zisku mistrovského titulu? Projděte si seznam párů maskovaných mužů, kteří by měli v sezoně 2024/2025 zazářit.

Jistě, při srovnání kvality obou gólmanů to trošku drhne. Ale třeba v Pardubicích je rozdíl ještě markantnější. Taky proto se do nejlepší pětky nevešly, na rozdíl od Boleslavi. Furch se vrací blíž k domovu, rodinné zázemí mu může jenom prospět. Sílu někdejšího reprezentačního brankáře není třeba dlouho rozebírat. Otazník se tak vznáší hlavně nad Růžičkou. V městě škodovek mu práce šla vždycky lépe než na jiných adresách. Stačí, když udrží svůj standard.

4. Vítkovice | Lukáš Klimeš, Lukáš Pařík

Pro někoho možná překvapení, dovolte tedy argumentaci. Klimeš v předchozím ročníku oplýval jistotou a potvrdil, že patří mezi tuzemskou elitu. Jinak trápící se Vítkovice dostrkal aspoň do předkola a taky do semifinále Ligy mistrů. Jeho nový parťák Lukáš Pařík po návratu do Česka prostřídal za jediný rok prvoligové Litoměřice, Liberec i Hradec. Ostravany paradoxně vyřadil, pak deptal kolos z Pardubic. Naváže na svou výkonnost?