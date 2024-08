Zemětřesení, 12 nováčků a dřina do úmoru. Přísný Jandač a nová Plzeň

Změnu musí vnímat. Jandač se po dvouleté odmlce z hokejového kolosu, který má ve svém logu příznačné „S“ a očekávání vždy našponovaná na doraz, přesunul na méně exponovanou adresu. Indiáni prominou, ale dávno pominuly jejich zlaté časy, kdy Martin Straka vystřelil v prodloužení sedmého finále play off 2013 mistrovský pohár.

Teď stejný muž úřaduje už jen v plzeňské kanceláři jako sportovní manažer. Pro svou letošní misi si vybral právě Jandače, velkou trenérskou váhu. To ale neznamená, že by na svého podřízeného nekladl vysoké nároky. Nahlas už vyslovil čtvrtfinálové přání.

Tomu odpovídá solidní konkurence v sestavě. Osm posil, k tomu čtyři borci na zkoušce. „Jsme tu jako nový trenérský štáb, hráče teprve poznáváme. Máme aktuálně pět pětek, dáváme šance. Chceme vidět všechny ve hře. Tam se ukáže,“ popsal po bojovném zápase proti Pražanům asistent Jiří Veber, který před novináře přišel místo svého kolegy.

Společnými silami upletli mužstvo, které má vystoupat výš než naposledy, kdy se z 12. příčky sotva prokousalo do předkola. Tam Plzeň s Litvínovem neuhrála jediný ze tří mačů, končila s pořádně trpkými pocity. Z týmu navíc zmizela zvučná jména: brankář Samuel Hlavaj, zadák Aleksi Laaso nebo jeho krajan a jmenovec z útoku Rekonen. Po vážné automobilové nehodě je mimo i útočník Marek Soukup.

Západočeskou kabinu tak zasáhlo menší zemětřesení, na němž už se z velké části podílel novopečený štáb. „Jsme dva tři týdny na ledě, ale nejvíc se ukáže v zápasovém rytmu. Uvidíme, co nám nabídnou další týdny. Budou hrát ti, kteří nechají na ledě všechno, musíme být koncentrovaní, disciplinovaní, ukazovat pozitivní emoce,“ reaguje Veber.

Na první dobrou se skvěle ukázal brankář Dávid Hrenák, dosavadní gólman Liberce. Spartu nepustil ke gólu ze hry, jistý byl i v nájezdech. Plzeňské publikum ho hned vzalo za své. Další jeho spoluhráče budování jména ještě čeká. Na akvizicích bylo přesto okamžitě patrné, jak se snaží obsadit nové teritorium. I v přípravných zápasech se totiž rozdávají místa, bojuje se o smlouvy.

Své nemá jisté třeba ani zkoušený Dominik Simon, přitom někdejší parťák Sidneyho Crosbyho. Indiány čekají těžké soudy. Plzeň vždy platila za vyhlášenou továrnu na šikovné talenty. Vloni si k extralize čuchnul tehdy teprve šestnáctiletý Adam Benák, po kterém bude sháňka v NHL, ale taky Adam Jiříček, šestnáctka posledního zámořského draftu. Ustoupí teď mládí ambicím?

„Pro všechny hráče a realizační tým je lepší, když se vyhrává a předvádíme kvalitu,“ neskrývá Veber. „Budeme se muset dívat na video, probírat situaci s kolegy, dělat hodnocení, výstupy.“

Jandač bude mít v celé věci pochopitelně hlavní slovo. Nastaví koncepci, kurz. A zatím se vydal cestou tvrdé práce. Už dřív avizoval, že chce mladíkům simulovat něco jako vojenskou službu.

„Jsem nadšený, tréninky jsou kvalitní, dřeme,“ pochvaluje si třeba Hauser. „Fakt super. Pan Jandač je kvalitní trenér, o čemž vypovídá už jeho kariéra. Jeden z těch přísnějších. Myslím, že to potřebujeme, makačka nám může pomoct do sezony. Je tu kvalitní štáb.“

Sparťan Hauser: Teď jsem Plzeňák

Využil znalosti stylu Jakuba Kováře a bezgólový zápas rozčísnul v nájezdech. Útočník PETR HAUSER (20) jako host ze Sparty potopil v přípravě svého dosavadního zaměstnavatele. Rozpolcené emoce ovšem necítil. „Teď bojuju za Plzeňáky,“ zavelil rázně po utkání, první v rámci přípravy Západočechů.

Vypadáte dost uříceně. Je to tím horkem?

„Ano, led byl měkčí, potili jsme se všichni. Těžší podmínky, nikomu příjemné, ale zvládli jsme to v pohodě.“

Pro vás navíc v dost mimořádném duelu, třebaže šlo o přípravu.

„Bylo to speciální, hrát proti klukům, se kterými jsem v minulé sezoně nastupoval. I když myslím si, zvládl jsem to v klidu. Takže dobrý… Přišlo hodně lidí, hezká kulisa. Hrálo se parádně, byl jsem nadšený.“

A neměl jste ve vypjatých chvílích trochu dilema v hlavě?

„Určitě ne. Teď hraju za Plzeň a bojuju za Plzeňáky. Nebylo o čem. Ale určitě zajímavý zápas, co se potyček týká. Řezalo se to hodně.“

Je vaší motivací třeba to ukázat Spartě, že do jejího týmu patříte?

„Jasně. Chci podávat co nejlepší výkony, probojovat se a ukázat i trenérům v Plzni, že na to mám. Celkově chci předvést, že dospělý hokej hrát můžu. To je můj cíl. A pak na něj hodlám navázat i v dalších sezonách.“

Co s vámi udělá náročný program s devíti přípravnými zápasy?

„Připravíme se. Hned zítra si dáme těžký trénink, nějakou posilovnu, a taky regeneraci. Půjdeme do toho s vervou, za dalším vítězstvím.“

Vy osobně máte k plzeňské misi jaký přístup?

„Chci makat na sto procent, zlepšovat se každý den a v tom super kádru si vybojovat místo, prosazovat se. Chci si vytvořit stálou pozici.“

Dosud vám klub sedl? Prostředí už z mládeže znáte.

„Jsem nadšený, tréninky jsou kvalitní, dřeme. Je tu velmi dobrý trenér, o tom vypovídá jeho kariéra a co si zažil před tímto angažmá. Myslím, že makačka nám může pomoct do další sezony. Pan Jandač je hodně přísný.“

Nastoupil jste se starým známým Jakubem Šilerem. Šlo to?

„Za mě dobrý. Jsme spolu chvilku, chemie s chlapama ještě není taková. Hráli jsme spolu v dorostu, tam jsme měli, když to řeknu blbě, hlavní roli, kdy jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Ale nebylo to špatné na první zápas.“

