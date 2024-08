Případ Mikliš i Kaniův diss. Všechny kluby měsíc před startem extraligy

Je necelý měsíc do začátku Tipsport extraligy a začíná přituhovat. A tohle léto slibuje, že další ročník bude neméně vyšperkovaný. Stačí už jen vyjmenovat transferové bomby Romana Červenku či Tomáše Hyku, anebo aktuální pikantní přetahovanou o Ondřeje Mikliše mezi Spartou a Pardubicemi.

A právě peprný podpis smlouvy rok dopředu byl i jedním z hlavních témat nového Zimáku. Proč vůbec Mikliš podepsal tak brzo, i když třeba podmínky v Pardubicích nemusely být tak odlišné od těch ve Spartě?

„Paradoxně podle těch informací, které jsem získal, to není takový rozdíl. A právě proto si myslím, že je tam malinko zášť ze strany Sparty, protože s ním byli připraveni jednat dál a vylepšovat mu podmínky. Jinak nikdo nic neprovedl,“ říká Michal Mikeska.

V novém Zimáku jsme si ale s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým projeli jeden tým po druhém v extralize a rozebrali, co ještě potřebuje měsíc do startu extraligy vyladit, aby byl ideálně připraven. Kdo udělá největší krok nahoru a kdo by se naopak mohl nejvíc propadnout? Poučily se Pardubice a Sparta konečně od Třince v těch zásadních bodech a nastaví si Dynamo s příchodem Romana Červenky jasnou hierarchii?

