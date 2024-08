Cingel: Za Pospíšila jsem rád. Slováky z Komety čeká boj o olympiádu

Je konec srpna, do startu extraligy zbývá ještě skoro měsíc. Přesto už musí mít Lukáš Cingel vyladěnou formu. Čeká ho totiž důležitý boj o místenku na olympijských hrách 2026 v italských městech Miláně a Cortině d´Ampezzo. Soupeři Slovenska v Bratislavě? Kazachstán, Maďarsko, Rakousko. Favorit je jasný. Do Brna by se měli Cingel s Pospíšilem vrátit na začátku září, tedy více než dva týdny před začátkem ligové soutěže.

Musel jste kvůli kvalifikaci OH změnit přípravu?

„To ani ne. Nevrtal bych se v tom, že je začátek sezony. Všichni mají stejné podmínky. Nesmíme se dívat na to, jestli jsme favorit, ale soustředit se na první zápas a odrazit se od něj. Je potřeba k tomu přistoupit zodpovědně. Pro diváky to určitě bude zpestření léta, doufám, že je to nažhaví. Nevím, jestli bude stadion plný. Jen jsem slyšel, že je hodně lístků prodaných.“

Kdo bude vaším největším konkurentem?

„Těžko říct. Viděli jsme, co předvedli Rakušané na mistrovství světa v poslední třetině proti Kanadě. Na chvilku polevíte a je zle. Každý může dneska porazit každého. Pro Slovensko je to velmi důležitý turnaj. Kluci, kteří byli naposledy na olympiádě, udělali perfektní výsledek. Bylo by super to zopakovat. Nejdříve ale musíme udělat ten první krok a dostat se tam.“

V nominaci po dlouhé době nechybí váš klubový spoluhráč Kristián Pospíšil. Je nadšený?

„Myslím, že jo. Ale neptal jsem se ho, jestli je překvapený. Každopádně jsem za něj rád. Maká, je to pro něj taková odměna. Bude tam s bratrem, což je super. Zaslouží si to. Je super hokejista, určitě nám může pomoct. Určitě se bavíme o tom, proč předtím v reprezentaci nebyl. Nevím, co přesně za tím bylo. Ale hráč to musí brát tak, jak to je. Pokud nejede, bohužel, ale život jde dál. A když ho vezmou, je potřeba, aby do toho dal všechno.“

Jak vypadá Kometa po další výrazné obměně kádru?

„Dostáváme se do toho. Teď se hodně trénuje, máme za sebou dlouhou cestu na turnaj do Itálie. Jsme v zátěži, všechno si to sedá. Ale tým je dobře poskládaný a našlápnutý. Jsme super parta. Myslím, že půjdeme nahoru. Škoda výsledku v Olomouci (1:2), rozhodovaly maličkosti. Musíme zapracovat na přesilovkách. Viděli jsme, že jedna rozhodla zápas.“

Kdo zná trenéra Kamila Pokorného, má jasno: Kometa bude hrát důsledně zezadu. Už je znát koučův rukopis?

„Vím, že se to říká. Ale nemyslím, že jsme zaměřeni jen na defenzivu. Trenér nás nutí hrát pořád aktivně, dopředu. Jen musíme být zodpovědní, abychom nepropadali a nebyli na ledě poplašení. Do toho nás tlačí.“

Na křídle máte Hynka Zohornu, posilu ze Švédska. Jak se jeví?

„Super. Je strašně silný na puku, vidí hru a má klid na hokejce. Bude pro nás velkým přínosem.“

A gólmani? Jako jednička se v přípravě profiluje mladý Michal Postava z Přerova.

„Všichni tři (Postava, Krošelj, Kavan) jsou v bráně takoví klidní a vypadají fakt super. Ve všech zápasech nás drželi. Hlavně, ať jim vydrží zdraví.“

