Rána pro Jágra! Zranil se při sprintech. Pauza? Tři až šest týdnů

Jaromír Jágr ohlásil, že ho v Kladně čeká poslední sezona a chce se na ni pořádně nachystat. A jak řekl, tak činil. Do letní přípravy se opřel naplno, cítil se dobře a fanoušci Rytířů byli zvědaví, kdy ho poprvé uvidí na ledě. V nejbližší době se však slavné osmašedesátky nedočkají. Vše zastavilo zranění. „Šel jsem si zaběhat sprinty, dal jsem si závaží na kotníky a utrhl jsem si hamstring (svaly zadní strany stehen),“ smutnila legenda na svém instagramu.

Do přípravy chtěl dát Jaromír Jágr vše. Konzultoval to i s fyzioterpeutem Pavlem Kolářem. Ten mu poradil, aby nedělal nic, na co jeho tělo není zvyklé. „Samozřejmě jsem ho neposlechl,“ povzdechl si kladenský majitel.

Zranění si přivodil před pěti dny a místo přípravných zápasů ho čeká rekonvalescence. „Pavel (Kolář) říkal, že to bude trvat tři až šest neděl. Uvidíme, jak se to bude hojit,“ sdělil Jágr.

Hodně dřiny, kterou musel druhý nejproduktivnější hráč v přípravě vynaložit, tak přijde v niveč. „Nejhorší je, že jsem trochu naštvaný sám na sebe. Hodně jsem shodil a cítil jsem se na ledě dobře. Teď budu muset zase začínat od začátku. To je jediný minus.“

Nicméně úplně bez pohybu Jágr nebude a bude chtít dělat alespoň takové cviky, které mu zranění dovolí. „Určitě budu dělat cviky na jiný partie. Nejsem takový, abych se na to úplně vykašlal, když jsem se tomu věnoval. Šel jsem na to hned druhý den, nemám problém s tím dělat věci, při kterých mě to nebolí,“ vysvětloval majitel dvou Stanley Cupů.

Na led ale chodit moct nebude. Přesto je šance, že se zranění bude hojit rychleji. „Když jdu, tak mě to ani nebolí. Jsem zvědavý, až Pavla Koláře uvidím, co mi na to řekne,“ uzavřel Jágr.