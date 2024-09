Sýkora o Varaďovi: Psychicky velmi náročné. Teď mu zbývá jen cizina

V Pardubicích mu dali luxusní smlouvu na pět let, po nedobrovolném odchodu se soudně domáhá vyrovnání. Václav Varaďa se ocitl v pasti. Nesmí trénovat, dokud se případ nevyřeší. Vítězstvím jeho či druhé strany, případně dohodou. Jinak by si nemohl nárokovat odstupné. „Je to patová situace. Nechápu, jak k tomu vůbec může dojít,“ diví se Václav Sýkora, dlouholetý trenér, který působil přes třicet sezon v elitních klubech doma i v zahraničí.

Do Dynama nastoupil Václav Varaďa loni v květnu a po 35 extraligových zápasech byl odvolán. Hokeji se v rámci možností věnuje dál, sleduje ho, vzdělává se. Ale na střídačku se postavit nemůže. Právní kauzy se v Česku táhnou i celá léta. „Člověk úplně nevypadne, ale kontakt chybí. I po psychické stránce je to hodně náročné,“ říká Václav Sýkora. Jak může výpadek poznamenat jednoho z nejlepších českých trenérů? A kde by Varaďa našel nejlepší útočiště?

Zatím se zdá, že spor nemá vyústění. Varaďa první kolo u soudu vyhrál, ale klub se může odvolávat. Co o případu soudíte?

„Vím, že Vašek Varaďa skončil předčasně. Okolnosti přesně neznám. Ale můj názor je jednoznačný. Měl platnou smlouvu a v ní by mělo být ošetřeno, jak postupovat a za jakých podmínek se tohle bude řešit. Každý trenér trochu počítá, že taková možnost může nastat, zvlášť při tak dlouhodobé smlouvě. Jestliže v ní bylo stanoveno odstupné, měl by ho dostat. Tím by se věc uzavřela a Varaďa by měl být volný pro další angažmá. Ale jak říkám, vím minimum, jen co se psalo v médiích. Ovšem ošetřené to asi mít bude, když se do toho takhle pustil a brání se. Má asi na čem stavět. Myslím, že pravda je na jeho straně.“

Jenže nesmí trénovat, protože by porušil podmínky smlouvy, peníze mu přitom neplatí. Jak vnímáte tenhle stav?

„Je to patová situace. Nechápu, jak k tomu vůbec může dojít. Ve smlouvě by mělo být podchyceno, jak postupovat, pokud k něčemu takovému dojde. Klub