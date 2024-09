Bílí Tygři očekávají od mladých další krok kupředu. Kváča elitní posilou

PREVIEW TELH | Liberec patří mezi nejlepší organizace, co se týče výchovy nadějí. Potvrdilo se to i v minulém ročníku. Jakub Rychlovský se stal nejlepším střelcem extraligy a zamířil do organizace Detroit Red Wings. A vedení klubu věří, že v následující sezoně vystřelí další mladíci. V článku iSport.cz se podívejte na předsezonní preview zaměřené na severočeské mužstvo.

Zajímavé bude sledovat vývoj mladých hráčů. Daniel Král (21 let) se bude učit od Petra Kváči. Tomáš Galvas (18 let) zabojuje o místo v základní sestavě. Jaromír Pérez (19 let) či Martin Ryšavý (21 let) se mohou zařadit mezi největší překvapení sezony.

Přes léto se musel vypořádat s odchody klíčových hráčů. Už zmíněný Rychlovský zamířil do zámoří. Michal Birner ukončil kariéru, Jayce Hawryluk je volným hráčem, Adam Najman podepsal ve finském Ilves. Čtyři útočníci, kteří v play off patřili mezi sedmičku nejvytěžovanějších forvardů, odešli. To jsou velké ztráty.

Změny v kádru

Příchody: Michael Krutil (obránce, 22 let); Petr Kváča (brankář, 26 let); Róbert Lantoši (útočník, 28 let); Adam Musil (útočník, 27 let); Martin Ryšavý (útočník, 21 let); Radim Šimek (obránce, 31 let); Christian Thomas (útočník, 32 let)

Odchody: Michal Birner (útočník, 38 let); Jayce Hawryluk (útočník, 28 let); Dávid Hrenák (brankář, 26 let); Ronald Knot (obránce, 30 let); Ian McCoshen (obránce, 29 let); Miroslav Mucha (útočník, 26 let); Adam Najman (útočník, 23 let); Lukáš Pařík (brankář, 23 let); Jakub Rychlovský (útočník, 23 let); Jan Šír (útočník, 24 let)

Hráč ke sledování: Oscar Flynn

Pětadvacetiletý útočník v uplynulém ročníku nasbíral 44 bodů ve 45 utkáních. V následujícím ročníku má potenciál atakovat padesátibodovou hranici. Motivace neschází, podle serveru eliteprospects.com Flynnovi končí smlouva v příštím roce.

Pro odchovance Mladé Boleslavi tedy přišel čas říct si o zahraniční angažmá i šanci na mistrovství světa. V poslední sezoně zapsal tři starty v národním dresu, figuruje na širokém seznamu kouče Radima Rulíka.

Flynn patří mezi elitní ofenzivní útočníky extraligy. Nenajdete u něho žádnou slabinu ve hře s pukem. Navíc patří k nejčastěji faulovaným. To jde ruku v ruce s jeho excelentním bruslením.

Pokud se Oscaru Flynnovi vyhnou zdravotní problémy, mohl by se klidně stát nejproduktivnějším hráčem základní části.