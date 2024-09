Trenéři v extralize: horké židle v Brně i na Kladně. Kdo potřebuje výsledek?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Nová extraligová sezona je za dveřmi, program základní části se naplno rozběhne už za pár dnů. Projděte si na iSport.cz přehled všech čtrnácti extraligových trenérů, které jsme rozdělili do čtyř kategorií. Kdo už potřebuje dosáhnout na velký výsledek? Ve kterých klubech je na střídačce „horká židle“? A kdo se naopak o místo jen tak obávat nemusí a má stabilní pozici?

Potřebují výsledek: Pavel Gross (Sparta) počet zápasů v základní části/play off: 50/11

úspěšnost výher v základní části: 74 %

úspěšnost výher v play off: 64 % Skvěle dovede ovládat svoje emoce, nedělá veřejné bouře, navíc Spartě v minulé sezoně ordinoval dobrý hokej. Hodí se sem, do klubu pasuje. Jenom? Nemůže se moc dlouho čekat na úspěch. Je teprve září a víte, že minimálně finále se žádá. Optikou končícího léta to vypadá jako velký kopec. Trenér Pavel Gross • Foto Michal Beránek / Sport

Potřebují výsledek: Marek Zadina (Pardubice) počet zápasů v základní části/play off: 17/16

úspěšnost výher v základní části: 82 %

úspěšnost výher v play off: 69 % Nepůsobí dojmem, že by chtěl učit své hvězdy hokej a přednášet v NHL. To ale není na škodu, neční nad silným týmem. Zásadní je, jak ho zvládne uvnitř, jak rozběhne stroj a jestli dojde k titulu. Jako asistent má tři zlata, jako hlavní startuje kariéru. Když začne sbírat poháry, může být dlouhá. Trenér Pardubic Marek Zadina s hráči na střídačce v utkání CHL proti Tappara Tampere • Foto ČTK / David Taneček

Potřebují výsledek: Pavel Patera (K. Vary) počet zápasů v základní části/play off: 18/0

úspěšnost výher v základní části: 44 %

úspěšnost výher v play off: - Když dělal asistenta Radimu Rulíkovi v Boleslavi, mluvilo se, jak je bývalý geniální centr připravený vést klub jako hlavní. Dostal Spartu a nedopadlo to. Vary pro trenéra s potenciálem mohou být ideální destinací. Ale? Těžko by se vydýchávala pozice od desítky dolů. Sem se nemíří. Nové trenérské trio Karlových Varů: asistent David Moravec, hlavní kouč Pavel Patera a trenér brankářů Lukáš Mensator • Foto Energie Karlovy Vary

Horké židle: David Bruk (Vítkovice) počet zápasů v základní části/play off: 95/4

úspěšnost výher v základní části: 44 %

úspěšnost výher v play off: 25 % Vítkovice jsou pořád spíš maskovaný kolos. Cítíte velké možnosti, ale minulou sezonu z toho byl velký průšvih. Brukovi nevyšlo angažmá ve Varech, takže taky potřebuje skok nahoru. Dostal do rukou velmi solidní kádr. Od Vítkovic čekáte prohánění obrů, neexistuje pád někam k 9. místu. David Bruk je novým trenérem Vítkovic • Foto Michal Beránek / Sport

Horké židle: Richard Král (M. Boleslav) počet zápasů v základní části/play off: 161/16

úspěšnost výher v základní části: 52 %

úspěšnost výher v play off: 44 % Nejlepší hráč minulé sezony Lantoši skončil. Góly se čekaly od Mosese, ale ten se zranil na celou sezonu, nic moc vyhlídky pro trenéra. Tým se přestavuje, Král je ale typem kouče, který by měl umět vyladit Lakatoše. Pomoci by mohl brankář Furch. BK by se už neměl plácat dole jak před rokem. Mladoboleslavský kouč Richard Král domlouvá svým svěřencům • Foto Michal Beranek / Sport

Horké židle: Kamil Pokorný (Brno) počet zápasů v základní části/play off: 0/0

úspěšnost výher v základní části: 0

úspěšnost výher v play off: - Vypadá vtipně, když ho čeká první zápas jako hlavního trenéra extraligy. Sedm let dělal v Brně asistenta, má dva tituly. Jinak vedl Třebíč v 1. lize. V 57 letech má zkušeností plný kufr. Ale současně platí, že v Kometě je trenér pod tlakem vždycky. Tady se musí. Má výhodu, že bosse Zábranského zná. Trenér Kamil Pokorný • Foto profimedia.cz

Horké židle: David Čermák (Kladno) počet zápasů v základní části/play off: 131/0

úspěšnost výher v základní části: 37 %

úspěšnost výher v play off: - Asi dobře ví, že se v Kladně bude hrát o přežití. Na rovinu, cokoliv nad čtrnáctým místem je nad plánem, pokud jsou Rytíři na dně, čekáte to. Tím pádem trenér tady vlastně moc co ztratit nemá. Ale pozor, konkurence nesmí ujet na vysoký rozdíl. V tu chvíli by se jeho židle mohla třást. David Čermák na kladenské střídačce vedle Jaromíra Jágra • Foto ČTK

Budují si pozici: Karel Mlejnek (Litvínov) počet zápasů v základní části/play off: 214/16

úspěšnost výher v základní části: 43 %

úspěšnost výher v play off: 44 % Dobrý trenér s dobrým realizačním týmem kolem sebe. Spojení s někdejšími výraznými hráči Orctem, Kočím a Reichlem šlape. V minulé sezoně se Litvínov držel v první šestce. Kvalita kádru dolů nešla, takže se Verva nesmí moc zhoršit. Mlejnek má určitě potenciál v klubu zestárnout. Trenér Litvínova Karel Mlejnek v diskuzi s rozhodčím • Foto Pavel Mazáč / Sport

Budují si pozici: Ladislav Čihák (Č. Budějovice) počet zápasů v základní části/play off: 241/27

úspěšnost výher v základní části: 54 %

úspěšnost výher v play off: 48 % Dopředu by měl mít pod sebou hodně silnou skupinu. Otazník visí nad tím, jak všechno sešteluje směrem dozadu, slušným rébusem se pak stane i hledání brankáře číslo jedna. Pokud se trefí a Motor pofrčí v horní polovině tabulky, může si získat silnou pozici v klubu i do budoucna. Kouč Českých Budějovic Ladislav Čihák v emocích proti Spartě • Foto Michal Beranek / Sport

Stabilní pozice: Zdeněk Moták (Třinec) počet zápasů v základní části/play off: 316/62

úspěšnost výher v základní části: 51 %

úspěšnost výher v play off: 56 % Ani po dvou titulech v řadě u něj nemáte pocit, že by hlásil „splněno“. Obklopil se novými asistenty, chystá nový Třinec bez Daniela Voženílka. Do play off jeho tým stoprocentně půjde. Kdyby náhodou taky jednou vypadl? Nic se nestane. Jednou to prostě přijde, sem stres určitě nedorazí. Třinecký trenér Zdeněk Moták na střídačce během třetího finále • Foto Pavel Mazáč / Sport

Stabilní pozice: Josef Jandač (Plzeň) počet zápasů v základní části/play off: 574/121

úspěšnost výher v základní části: 58 %

úspěšnost výher v play off: 55 % Pro Plzeň by mohl být nakonec pokladem. Klub nemá zrovna pohádkové bohatství, takže hvězdy se mu nekupují snadno. Ale Jandač může dát Plzni řád, po dvouleté pauze od něj čekejte mix velké energie i nadhledu. Kdyby byl tým dole, téměř jistě dostane důvěru ho zvednout. Nebo měl by ji dostat... Josef Jandač během přípravy na sezonu • Foto X / HC Škoda Plzeň

Stabilní pozice: Filip Pešán (Liberec) počet zápasů v základní části/play off: 320/69

úspěšnost výher v základní části: 59 %

úspěšnost výher v play off: 57 % Pomáhal vybudovat celou organizaci, dát jí sportovní řád a vizi. Není překvapení, že se ze Švýcarska vrátil zpátky a užívá si silnou pozici v Liberci. Dostal ho k titulu, což se nezapomíná. Typ vzdělaného trenéra, který se neustále posouvá. Tygra si může klidně nechat vytetovat, tady změna nehrozí. Radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Foto Michal Beránek / Sport

Stabilní pozice: Jan Tomajko (Olomouc) počet zápasů v základní části/play off: 316/32

úspěšnost výher v základní části: 47 %

úspěšnost výher v play off: 41 % Veřejně toho moc nenapovídá, takže i tak nějak zapadne, že majitel Olomouce zároveň stojí na lavičce. Na první dobrou vás prostě netrkne, že Jan Tomajko je vládcem tamního hokeje. Jako trenér si vede velmi dobře, s klubem končí většinou výš, než v září čekáte. Není důvod, aby se tady něco měnilo. Olomoucký trenér Jan Tomajko smutní po vyřazení v předkole play off • Foto Michal Beránek / Sport