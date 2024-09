Boss Boleslavi: Extraliga bude bomba, ale pro některé majitele neštěstí

S ročním rozpočtem okolo 125 až 130 milionů vletí do extraligy hokejisté Mladé Boleslavi. Je to vysoká suma, podle všeho rekordní v historii BK. Jenže okolnosti si navyšování balíku na hráčské a další výdaje vyžadují. Abyste dnes měli šanci odehrát v nejvyšší domácí soutěži důstojnou roli, respektive, abyste na startu hned neztráceli, musíte pořádně přitlačit. Prakticky všechny kluby zbrojí víc než jindy. „Pro nás majitele klubu je to neštěstí,“ hodnotí kolotoč roztočených peněz Jan Plachý, vlastník klubu z Mladé Boleslavi. Zrovna Bruslaři mají po uplynulé mizerné sezoně (13. místo) co vylepšovat.

Jak zní přání majitele klubu do nového ročníku?

„Já si každou sezonu přeju to samé – abychom ji zvládli celkem v klidu a bez větších sportovních problémů. Bohužel si musíme říci, že za poslední dva roky se mi tohle přání ne zcela splnilo, obě minulé sezony byly opravdu špatné. Na jaře jsme v podstatě utekli hrobníkovi z lopaty, máme co napravovat. Letos očekávám určitě lepší sezonu. Chceme dobře začít a vyhnout se potížím.“

A když zazní dotaz na plán či přání ohledně umístění?

„Nechci říkat, že chci být v předkole, když do něj postupuje dvanáct týmů. Lepší by bylo zmínit, že bychom rádi hráli čtvrtfinále. Tak uvidíme, zda se nám to povede. V rámci možností, které máme, naše mužstvo vypadá na papíře silně. Bohužel přišlo zranění Mosese (přetržená achilovka), naposledy dal 23 gólů za celou sezonu, počítali jsme, že minimálně patnáct nám jich dá. Ale tenhle předpoklad odešel. Sporťáci zkouší tým doplnit, uvidíme, jak se nám to povede. Mužstvo je skutečně hodně nové, přípravné zápasy nebyly úplně takové, jak bych si představoval, nepřišlo mi to zrovna super. Počkáme si na první mistráky.“

Do české extraligy proudí čím dál víc peněz ze strany některých majitelů klubů, je stále složitější konkurovat gigantům?

„Konkurovat jim je nemožné, je zbytečné se o tom vůbec bavit. Náš rozpočet je zhruba stejný jako u Českých Budějovic, zaznamenal jsem v médiích údaj o 128 milionech. Jsme na tom asi stejně.“

Fanoušci po celé zemi jsou v očekávání parádní sezony, ale co majitelé klubů z nižších pater, kteří musí přitlačit, aby se drželi konkurence?

„Pro nás normální kluby je to neštěstí. Na druhou stranu, pro fanoušky je bomba, že do toho silní majitelé tak šlapou a dávají do hokeje tolik peněz. Bude to super podívaná. V podstatě tady máme nejlepší ligu v Evropě. Nebudeme si nic nalhávat. Tím, že do hokeje nastoupili silní majitelé, shánění peněz do hokeje je čím dál těžší. Hráči stojí víc peněz, výstroj podražila, všechno šlo strašně nahoru. Je to hodně náročné. Takže ze sportovního hlediska pecka, pro majitele průměrných klubů neštěstí.“

Váš tým na jaře přišel o největší hvězdu, navíc Róbert Lantoši přesídlil k rivalovi do Liberce. Nebyla šance udržet jej?

„Seděl jsem s ním ke konci sezony asi dvakrát, šlo o dlouhé schůzky. Říkal mi, že má nabídku na tři kempy do Ameriky, nabídku do Švédska a do Švýcarska. Nepovažoval jsem za reálné, že by Boleslav byla k jednání. Pak mi slíbil, že v případě pokračování v Česku by hrál u nás. Někdy během léta mi zvoní telefon, na displeji Róbert Lantoši. Říkám si, co se děje… Chtěl mi jako prvnímu říct, že i přes své slovo se domluvil s Libercem.“

Jak jste to vzal?

„Úplně v pohodě. Hráčská kariéra je krátká, beru, že se potřebuje zajistit. Vyprávěl mi, že měnil agenta a tak… Beru to v klidu.“

Tlačil jste ze své pozice na obměněné sportovní vedení, aby nedopustilo stejný scénář, jaký se v Boleslavi odehrával v minulém ročníku?

„Tlačit můžete, jak chcete, pravda leží na ledě. Tlačil jsem minulou sezonu, můžete se rozčilovat, jak chcete, chodit do kabiny, ale hrají to pořád hráči. Přes léto jsme se snažili získat a podepsat co možná nejlepší hráče pro klub. Nebýt zranění Mosese, řeknu, že to máme hodně dobrý. Uvidíme, musíme se ještě postarat a zkusit posílit.“

Tradiční otázka na nový či zrekonstruovaný stadion v Boleslavi. Jaká je šance do budoucna na nové prostředí?

„Normální cestou rekonstruovat nepůjde, dočkáme se jí asi jedině tehdy, až stadion spadne. Tohle je otázka na politiky. Což není úplně můj šálek kávy, nemám na ně moc nervy.“