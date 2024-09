O letadle, autobusu i Kondelíkovi. Kouč Motoru slibuje: Budeme jezdit po pr…

V Českých Budějovicích poskládali nejsilnější výběr za hodně dlouhou dobu. V táboře Motoru pošilhávají po medaili a nebojí se to říci. „Chceme být lepší než naposledy, semifinále je naším přáním,“ vytroubil do světa sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. Hodně z toho bude mít na starosti kouč Ladislav Čihák. Před rokem na své nové hráče začal aplikovat doktrínu hodně tvrdé práce a málem z toho vylezlo vykolejení Třince ve čtvrtfinále play off. Čistě teoreticky by mělo následovat další zlepšení. Materiál na to je. Především směrem dopředu… „Hlavně nemít svatbu a pohřeb,“ pomáhá si srovnáním 43letý někdejší hlavní kouč Plzně či Mladé Boleslavi.