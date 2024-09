Našla Boleslav náhradu za Mosese? Je z Finska, hrával i KHL. Co Kanaďan?

Třiatřicetiletý rodák z Oulu má slušné renomé, hrál za Finsko na olympiádě 2018 v Pchjongčchangu, dokáže solidně bodovat, byť na jeho bilanci 66 bodů (21+45) ze 71 utkání sezony 2017/18 v dresu Kärpätu už sedl nános prachu.

Nevysoké křídlo (179 cm) má dvouleté zkušenosti z KHL (Jokerit, Novosibirsk), v reprezentaci Suomi zvládl 27 duelů, v nichž zapsal 10 bodů (1+9), v poslední ligové sezoně v trikotu Oulu pobral během 69 partií 12 gólů a 39 bodů. Do Boleslavi měl Julius Junttila dorazit během neděle na několikatýdenní zkoušku, během níž se try-out může změnit na kontrakt do konce sezony. Fin však musí přesvědčit o svých kvalitách.

Sportovní ředitel Bruslařů Tomáš Vlasák ve spolupráci se svou pravou rukou Martinem Ševcem sháněli náhradu za Mosese prakticky po celém světě. „Agent vám zavolá, že hráč má zájem a hráč pak dá vědět, že ne,“ líčí Vlasák své zkušenosti z letního lovu. „Jmen je hodně, čekáme na rozhodnutí kanadského centra a finského hráče ochotného přijít na dvouměsíční kontrakt s opcí,“ řekl Vlasák před pár dny. „Věřím, že to dokážeme dotáhnout do konce, abychom i kvůli zraněním byl kádr doplněný a začalo se na dobré vlně,“ přál si i s ohledem na rekonvalescenci Filipa Suchého.

Vlasák má situaci na hráčském marketu dobře zmapovanou, naráží však na klasiku přebraného trhu. A zároveň i na fakt, že spousta extraligových klubů navýšila výdaje na hráče. V extralize je víc peněz než kdy dříve a podle toho musí i každý manažer reagovat při skládání týmu. „Je to určitě znát, spousta mužstev enormně posiluje, dávají do příchodů enormní finance. Musí se snažit i ostatní, aby byly konkurenceschopní. Snažíme se i my a doufám, že se nám to povede,“ zadoufal Vlasák.

ZIMÁK | V Plzni peníze jsou, Šádek ví. Straka musí najít správné lidi Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE