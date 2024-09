Upřímně o hvězdách extraligy: Sedlák sem nepatří. Snad si Chlapík uvědomí...

Přáli byste si jen tak sednout do hokejové kabiny a poslouchat, jak hokejové osobnosti vidí hvězdy extraligové soutěže? Pěkně bez kudrlinek, bez diplomatických odpovědí, že někoho naštvou. Aby ne! My vám přesně takovou věc nabízíme. Vybrali jsme pět es, ke kterým se anonymně vyjádřili špičkový hokejista, trenér a manažer. Tři pohledy, tři upřímné výpovědi. Aby respondenty nic nebrzdilo, zůstávají v anonymitě. Odměnou je, že vám řeknou přesně, co si myslí a jak daného borce vidí. Dejte si specialitu deníku Sport a iSport.cz, věříme, že stojí za to.

Ovšem jestli bych měl tým na titul, ve dvojici s někým dalším bych to klidně udělal. Dovedu si představit, že bych ho chtěl jako jednu z možností. Ne hlavní, ale asi by to šlo. Prostě model, co je teď v Třinci, k němu zapadá. Ondrova čísla v play off vystřelí úplně do vesmíru, což není náhoda. Může být faktorem, proč vyhrajete titul, současně musíte myslet na to, že může mít horší dlouhodobou část. Já ho neberu jako někoho, kdo mi zvládne být jasnou jedničkou. Na druhou stranu, jako žolík do play off? No jasně, to smysl pak dává.“

„Dlouhodobě prokazuje kvality v play off, i když patří k menším brankářům. Kdybych se měl rozhodovat, jestli na něm postavím sezonu v klubu, který je někde v lepším středu, spíš bych to ale neudělal. Na titul se tady pasují tři kandidáti, byl by zázrak, kdyby je přelezl někdo další.

Handicap samozřejmě je, že takové výkony nepodává mimo play off. Kdyby dokázal takhle chytat i jindy, koukáme se na něj i v reprezentaci. V play off je vážně dominantní. Dlouhá léta tady nikdo takhle výrazně nechytal. Mám k němu velký respekt, dokáže velké věci.“

„V hokeji se hraje o medaile, takže... Najednou před vámi stojí brankář, který největší psychickou odolnost ukazuje v play off. Vždycky, když má trenér v mužstvu takovou oporu, je klidnější. Platí to tím spíš, když Káca působí, že si dovede užít i ten nejtěžší zápas a umí se na něj připravit. Technicky je velmi zdatný, což mu pomáhá, aby podal ten nejlepší výkon. Kdyby se mě manažer zeptal, jestli ho v týmu chci? Odpovím mu: No a kdo ne?

Minusem je, že nechytá celou sezonu jako v play off. Ale to by zase v naší lize nebyl. Září od února dál, což je těžko vysvětlitelné. Druhá půlka sezony v jeho podání je extrém, najednou začne věřit ve vlastní schopnosti. Možná se i víc těší než na začátek sezony. První dva ročníky se mu povedly v play off, hlavu si nastaví tak, že to dokáže znovu. A pomáhá mu, že se všichni kolem něj semknou a víc mu pomáhají než v základní části.“

„Líbí se mi strašně. Nepadá to z něj, není přehnaně agresivní, nejezdí dva metry z brankoviště, aby udělal zákrok. Všude je v pravý čas, působí na mě ohromně klidně, koncentrovaně. Sice se říká, ať se mu puky střílí nahoru, protože mezi nohy nedostává gól. Nepamatuju, že by tam někdy inkasoval. Ale i rány nahoru má.

Všimněte si, jaký pozvolný vývoj jeho kariéra má. Vždycky jsem si zjišťoval u hráčů charakter a tady jsem nenarazil nikdy na špatnou věc. V klidu bych od něj tým stavěl, k tomu přehledu, který má, měří navíc přes 190 cm. On je takový ten příklad, kdy si říkáte, že z někoho vyroste dobrý hráč, a ono se to opravdu stane.“

„Slovenský poklad, vážně. Koukal jsem po něm roky, vždycky bylo jasný, že bude dobrý. Kdybyste ho chtěli brát, jde o hráče bez tabulek, což je taky plus. Dnes už to sice nehraje tak významnou roli, ale pořád to nějakou úlohu má. V Plzni vydržel docela dlouho, ale tam i před čtyřicetibodovou sezonou ukazoval, kam může mířit. No a v Pardubicích to úplně bouchlo nahoru. Hraje každou situaci, o něm se dá mluvit jen v superlativech.

Někteří hráči dorůstají do psychické a fyzické formy někdy po pětadvaceti letech. On je toho jasným příkladem, vyletěl nahoru o něco později. Kdo je hotový ve dvaceti, hraje NHL. Peter si musel cestu prošlápnout postupně.“

Kdyby chtěl být pracovitější, v hokeji to dotáhl ještě dál. Minimálně do Švédska, pokud ne do NHL. Všechno má.“

„Čero je hodně inteligentní hráč, výborně předpovídá a čte hru. Někomu připadá, že šetří krokem, je to pouhé zdání. Je vždy přesně tam, kde potřebuje být on a spoluhráči. Nepotřebuje lítat po ledě zleva doprava. K tomu je strašně silný v osobních soubojích, jak se k němu dostaneš na páku, vyhrává on. Čte skvěle hru i soupeře. Jemu nezmizíte. Někam si vás naláká a najednou nemáte, kudy ujet. Na tréninku jsem si kolikrát říkal, jak mu ujedu… Ne, neujedu, není jak, zavře vás. Má i dobře nastavenou hlavu, je flegmatik, nedělá si z věcí zbytečně velkou hlavu. Pokud mu něco nevyjde, nic si z toho nedělá. Příště to dá za jedna. V Plzni šel do sebe, shodil pár kil, z čehož hodně těží. Má skvělé fyzické parametry.

Lukáš Sedlák

útočník, 31 let

HC Dynamo Pardubice

Sezona 2023/24

Základní část

44 zápasů, 47 bodů (25+22), +32

Play off

16 zápasů, 10 bodů (4+6), +2

Očima hráče

„Sedlo je nejužitečnější hráč extraligy. Umí prakticky všechno nadstandardně, na obou koncích hřiště je vynikající. To o sobě může říci málokdo. Střelec, zároveň obrovský pracant, zodpovědný dozadu, neštítí se černé práce, postaví se za spoluhráče. Talentově či ofenzivně bych u nás našel víc lepších hráčů, ale nad všemi ční celkovou celoplošnou hrou. Je zkrátka nejkomplexnějším hráčem. Klidně by mohl pokračovat v NHL, kdyby chtěl, nikdo ho nevyhazoval. Jde o to, že kvalita jeho ofenzivy nestačí na první dvě lajny, je někde na hraně třetího a čtvrtého útoku. Takových je tam víc a každý rok někoho přesvědčovat, když ví, že tady bude mezi nejlepšími a lídrem svého týmu? Navíc za skvělé peníze, které by si v NHL nevydělal, takže teď má podobný výdělek jako v KHL.

Mám jednu jedinou věc: nemusel by tolik poukazovat na fauly soupeře. Ale má to i druhou stránku – rozhodčí. Pokud nezatřepeš rukou, tak nepísknou sekyru, i kdyby ti zlomili ruku.“

Očima trenéra

„Sem nepatří, vyloženě hráč, který v extralize nemá co dělat. Kdyby ho draftoval v NHL někdo jiný než Columbus, tak hraje za mořem. I na MS ukázal, že patří mezi TOP hráče, je nádhera sledovat jeho bruslení, moc mě bavilo sledovat, jak si tam sedl s Červenkou. Je vyspělý technicky, takticky i lidsky. Velká osobnost extraligy.

Je trochu vznětlivější, na druhou stranu, hráče nemůžete mít podle šablony. Někdy je lepší se naštvat a pustit ze sebe emoce, než všechno dusit v sobě. Měl jsem jednoho hráče, který podobně uměl bouchnout. Psycholog mi poradil, ať ho nechám být, ať si za dveřmi rozmlátí dvě hokejky, pak se vrátí a bude to dobré. Lukáše osobně neznám, tak bych si tady nedovolil radit, jestli a jak s emocemi pracovat. Asi bych se ale taky radil s experty.“

Očima manažera

„Extralize ohromně pomáhá, že se tihle hráči vrací. NHL by v klidu mohl hrát, mohl by tam mít dlouhou kariéru jako člen třetí a čtvrté formace. Ale evidentně ho to baví v Česku, to je na něm vidět. Nachází se v ideálním věku, v týmu by ho chtěl mít každý. Je hráč, který chce hrozně vyhrát pohár, má hlad. Pardubicím se to sice dvakrát nepovedlo, ale brzy se jim to podle mě podaří. Tohle je hráč, který vám zvládne táhnout celé mužstvo.

Na rovinu, kdyby se teoreticky stalo, že je volný a jsem český tým mimo TOP 3, jeho agenta Volka ani nevolám. To by nemělo smysl, on je hráč jen pro Pardubice, Spartu a Třinec. Nevím, kolik teď bere, ale logicky musí patřit mezi nejlépe placené hráče ligy. Přes milion? Ale tady je to jedno. Chce zvednout pohár, čekám, že by neřešil, jestli mu někde dají o sto tisíc víc. Jde po titulu.“