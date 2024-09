Dynastie z Třince chce šestý titul v řadě. Těžký úkol: nahradit Voženílka

Kádr neprošel výraznými změnami, vyjma jedné. Třinec po dvou sezonách opustil Daniel Voženílek, který zamířil do švýcarského Zugu. Účastník posledních dvou šampionátů byl pro Oceláře klíčovým hráčem. V play off na jaře 2024 byl druhým nejvytěžovanějším útočníkem za Andrejem Nestrašilem.

Změny v kádru

Příchody: Justin Addamo (útočník, 26 let); Marek Hrbas (obránce, 31 let); Bohumil Jank (obránce, 32 let); Michal Teplý (útočník, 23 let)

Odchody: Adam Helewka (útočník, 29 let); Miroslav Holinka (útočník, 18 let); Adam Polášek (obránce, 33 let); Petr Šenkeřík (obránce, 33 let); Daniel Voženílek (útočník, 28 let)