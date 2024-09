Poučí se Pardubice z play off? Zadinův realizační tým pod tlakem

Základní část zválcovaly loni a zválcují ji takřka bezpochyby i letos. Alespoň takové jsou vyhlídky Pardubic do další sezony v dalším předezonním preview Zimáku ze strany Michala Mikesky a Pavla Ryšavého. „Ale něco jim v play off evidentně chybělo,“ upozorňuje Mikeš. Bude Dynamo korigovat nedostatky, které ho v uplynulém ročníku stály titul? A pod jakým tlakem je realizační tým v čele s trenérem Markem Zadinou? To vše v preview Pardubic na novou sezonu extraligy! Celý díl najdete na iSport premium a zimakpodcast.cz.