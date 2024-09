Smejkal v Dynamu: Poprvé jsem tady byl jako domácí. Ať perníky létají!

Takhle si asi start sezony hráč představuje, je to tak?

„Až na první dvě střídání jo. (usměje se) Tam nás docela zavřeli, jinak to bylo docela dobrý a zápas jsme měli pod kontrolou. Od našeho prvního gólu jsme přijali iniciativu a byli lepší.“

Kladno mělo úvod velmi slušný. Hrklo ve vás, co se tam prohání za modrá žihadla?

„Říkali jsme si, že budou bruslit, vlítnou na nás. V přípravě hráli dobře, dvakrát porazili Liberec, což je silný tým. Ale stejně, první dva shifty úplně OK nebyly. Možná šest minut bylo lepší Kladno, působili hodně agresivně. Nevím, jestli jim pak došla síla, ale po gólu jsme to už nepustili, což je hlavní.“

Do zápasu jdete jako totální favorit a musíte nejdřív zastavit velký odpor. Co v tu chvíli skáče do hlavy?

„Na střídačce si říkáte: ´Ty vole, tohle je potřeba zvednout a otočit´. Myslím, že se to povedlo celkem rychle. Tlak na nás nějaký je, ale máme výborný tým, nejvyšší ambice. Každý zápas bude těžký, je super, když se odpíchneme docela jednoznačnou výhrou.“

Kladno jste načal gólem vy. Je důležité, že na první zápis v Pardubicích nečekáte dlouho?

„Jo, měli jsme šancí celkově docela dost a daly se přidat i další góly. Ale jsem rád, že tam padlo aspoň tohle. První gól si můžu odškrtnout a dál se můžu soustředit spíš na týmové výkony.“

Má cenu i to, že od první trefy nebylo pochyb, jak zápas dopadne, a dokázali jste roli favorita splnit celkem s přehledem?

„Jasně, dokázali jsme proměnit i přesilovku, špatně nevypadalo ani oslabení. Jsme rádi, jak to dopadlo.“

Na přesilovce vládne Roman Červenka. Je těžké, nebo právě snadné ty jeho nečekané nahrávky předvídat a zůstávat pořád ve střehu?

„On je jedním z nejlepších hráčů v Evropě, speciálně v přesilovce. Kladno na nás docela vletělo, když šlo do oslabení, nechtělo nám nechat prostor. Ale řekl bych, že jsme si s tím poradili. Nějaká okénka jsme našli, dalo se jich využít i víc a proměnit víc než jen jednu přesilovku. Důležité je, že jsme se ale prosadili.“

Na pardubické speciality typu, že na vás po zápase létají perníky za odměnu, si už zvykáte?

„Poprvé jsem tady byl takhle jako domácí hráč. A perníky vás v tu chvíli hodně potěší. Takhle by se mi to líbilo každý zápas, teď už chci, aby perníky létaly.“ (usměje se)

Ještě před zápasem pochodoval na středovém kruhu maskot s plamenometem. Pár hráčů oheň málem líznul. Obočí máte?

„Fakt? To si ani nevybavuju.“

Kdo se přiblížil k půlce, připadal si jak ve VIPu na koncertu Rammstein.

„Hlavně, že se to obešlo bez zranění." (usměje se)