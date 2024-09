Noční výzva: bez Červenky nejdeme domů. Dynamo si na něj zvyká rychle

Pardubice si na reprezentačního lídra ve svém dresu zvykají rychle. Na dresu má „pouze“ písmeno „A“, kapitánem zůstal Lukáš Sedlák. Ale tohle je jen detail, maličkost, která se neřeší. Malý příběh se dvěma kluky, kteří toužili potkat Romana Červenku osobně, je střípkem, který zapadá do příchodu dvojnásobného mistra světa do Dynama. Nikdo si nedovolí mrmlat, fans ho rychle přijímají za svého.

Osm let nastupoval mimo extraligu, předtím za Chomutov a za v Pardubicích kdysi tak nenáviděnou Slavii, která jim působila podobné příkoří jako teď Třinec. Na začátku tisíciletí je dvakrát v řadě zastavila v play off, v roce 2003 ve finále, v sedmém zápase. To bolelo hodně.

Poprvé si Roman Červenka zahrál v Pardubicích v roli hráče, kterého ze strmých tribun sledují hladové oči. Chtějí, ať se ukáže, ať vymýšlí a kouzlí. „Na nějaké pískání odsud si ani nepamatuju,“ usmál se. „Je hodně příjemný, když jste tady doma. Lidi chodí, zájem o hokej je velký. Před plným zimákem nastupuje rád každý,“ užil si pardubickou premiéru.

Mimochodem, zkuste si tipnout, jak dopadlo čekání maminek se špunty.

Dámy nic nezabalily, neposlaly děti do hajan, že už je pozdě a útočník odešel jiným vchodem. Trpělivost se vyplatila, Roman Červenka se cestou k autu vyfotil, podepsal, rozdal úsměvy. Spokojenost na všech stranách.

Dobře vypadaly i Pardubice. Ne tak, že byste padli do kolen, že odehrály utkání sezony, ovšem to ani nebyl cíl. Bez větších potíží si došly pro výhru, naladily se, nepůsobily si problémy. „Ani nemám pocit, že by to byl super zápas, abych byl upřímný,“ přikývl útočník, který si připsal dvě gólové nahrávky. „Ale relativně kontrolovaný ano, od chvíle, co jsme vedli 3:0, to bylo v klidu. Musíme být postupně ještě lepší, o což vlastně taky jde. Nikdo neříká, že bychom měli hrát nejlepší hokej teď. Je dobrý, že máme na čem pracovat,“ hodnotil Červenka zápas i po pár minutách po konci s velkým nadhledem.

Kouč Marek Zadina zachoval jeho souhru z mistrovství světa, kdy ze středu útoku řídí formaci Lukáš Sedlák. Červenkovi jeho energie a dynamika vyloženě sedí. Na druhé křídlo dostali Jiřího Smejkala, beranidlo, silného chlapa s dobrým bruslením, který taky nikdy neuhne. Jihočeši S+S mají ke své válečnické nátuře i šikovné ruce, tedy stav, který Červenkovi sedí. „Oba jsou výborní hráči, doufám, že postupem času do sebe dostaneme další návyky a bude to ještě lepší,“ přikývla největší extraligová posila letního přestupového období. „Důležité je, abychom si uměli nahrát, zůstávali v pohybu, pomáhali si. Kluci jsou velcí a silní, půjdou víc do branky. Věřím, že to fungovat bude,“ přidal.

V osmatřiceti se pořád drží v dobré kondici. Na první pohled vás zaujmou mohutné prsní svaly a silné paže. Na ledě kraloval ale vždycky spíš jeho hlava, s Kladnem to bylo stejné. Klasika, dolů na puk se ani nemrkne, hlava vytrčení nahoru, vyhodnocuje si terén a hledá nahrávku.

Červenka ukázal svůj um

Rytíři zkusili přesilovku Pardubic rozbořit rychlým přístupem, což Červenku ale nerozhodilo. Vymýšlel šance, dostával partu kolem sebe blíž ke gólu. Čekáte ho v šabloně výhradně u pravého mantinelu? Pak budete mít problém, nedělejte to.

Jednou si sjel na modrou čáru úplně na opačnou stranu. Lážo, plážo se loudal vlevo. Natáhl všechnu pozornost na sebe, počkal si, až se uvolní Lukáš Sedlák na pravém kruhu. Zrychlil, dostal k němu puk. Báječná akce, kterou nečekáte. Tady zazářil ovšem i Adam Brízgala, který se uspat nenechal, rychle se přesunul a ránu kryl.

Když se Červenky zeptáte, jestli to byl namalovaný vzorec, chvíli se ošíval: „Máme variant víc, nechceme být jednotvární.“ Brzy pochopíte, že namalovaný vzorec dovede na místě upravit. A když spoluhráči chytí jeho cestu... „Pořád je potřeba vidět, že na ledě musíte reagovat, situace se různě mění. Chystali jsme se na Kladno a jejich oslabení hrálo úplně jinak proti nám než proti Liberci v přípravě. Taky toho moc nevyčtete.“

Jestli tedy řešíte, co od Romana Červenky v extralize čekat, odpovědí je, že všechno. Podle situace. Pro Pardubice dobrá zpráva, pro soupeře už horší.

