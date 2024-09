I my se umíme pohádat. Hodně. Sýkora otevřeně o lekci a změně v Pardubicích

Ve funkci je nováčkem. Hned od začátku sezony je ale Petr Sýkora nejvíc sledovaným hokejovým manažerem v Česku. I proto, že Pardubice s jeho příchodem do funkce sportovního ředitele upravují model fungování. Už to alespoň navenek nemá být one man show Petra Dědka, který doposud velmi aktivně komunikoval do médií i na sociálních sítích.

A už ze začátku sezony jdou náznaky, že by tomu tak reálně mohlo být. Bude? A nakolik zabralo Petru Sýkorovi o tom přesvědčit zbytek klubu? I to je tématem nového Zimáku. „Vyříkali jsme si nějaké věci stran kompetencí a všeho, to musí být. Všichni si chceme říkat věci na rovinu, i my se tady umíme pohádat. A dost,” líčí Sýkora. „Ale není to tak, že bychom chtěli dělat nějaké velké změny, klub je na skvělé cestě. Je tu tým lidí, se kterým se bavíme, jak to má fungovat a nastavíme si nějaký směr,” dodává.

Klub byl už dvakrát pár krůčků od titulu. Nakonec se mu ale na vrchol dojít nepodařilo. Teď to chce Dynamo napravit. I tím, že některé věci musí jasně řešit hned. „Samozřejmě nikomu se neříká dobře něco nepříjemného na rovinu, ale člověk to musí říct, nedá se to obcházet,” uznává Sýkora.

A popisuje lekci z minulých let. „Třeba dva, tři roky zpátky jsem měl na starosti kabinu, pár věcí jsem přehlédl, a nám se to vymstilo, protože jsme vypadli. A pak to z těch kluků začalo vycházet - nám tady nefunguje tohle, nebo jiná věc. A člověk si to pak rekapituluje a říká si: ,No jo, tak tohle jsem věděl, tohle jsem taky věděl,’ a člověk najednou zjistí, že bez toho, aniž by byl upřímný, to nemůže dopadnout dobře. Vždycky se vám to někde vrátí,” vysvětluje nový sportovní ředitel.

Velkým poučením je i prohrané finále play off s Třincem. „Spousta věcí je tajných, ale v těch zápasech jsme mohli být v některých věcech důraznější. Když jsme vyhráli zápasy jednoznačněji, mohli jsme pracovat na některých aspektech. V play off byl i kolem toho nějaký humbuk v médiích, takže i na vyjadřování se do novin. Detaily ve hře jsou věcí trenéra, s každým hráčem měl pohovory, co zlepšit, v čem přidat. Věřím, že se to ukáže i v sezoně,” doufá Sýkora.

Právě proto, aby se tým vypořádal s krizovými momenty, se rozhodl rozšířit lídrovskou roli na ledě i mimo něj o Romana Červenku. „Nekoukáme se, co Třinec. Jedna z věcí, kterou jsme si vyhodnotili, bylo, že další lídr do kabiny je nutný. A když se naskytl takovýto lídr, tak nám to zapadlo,” popisuje Sýkora.

V novém Zimáku jsme ale probrali spolu s Miroslavem Horákem do detailu i téma sportovních ředitelů v Česku. Jakou mají váhu a jak jsou schopni? Kdo na mapě chybí a kde se zase bez sportovního manažera (ne)obejdou? Jak si stojí sportovní ředitelé v top klubech? Podívejte se a poslechněte si celý nový nabitý Zimák na iSport premium a zimakpodcast.cz!

0:00 Už to (skoro) nemůže být one man show. Kdo v Česku funguje nejlíp?

Už to (skoro) nemůže být one man show. Kdo v Česku funguje nejlíp? 12:30 Kde ještě panují manažerské devadesátky? Je Kusý nedosažitelný vzor?

Kde ještě panují manažerské devadesátky? Je Kusý nedosažitelný vzor? 24:00 Je Divíšek správný ranař pro Spartu? Kde jsou nevyužité manažerské klenoty?

Je Divíšek správný ranař pro Spartu? Kde jsou nevyužité manažerské klenoty? 33:40 Co kluby bez manažerů? Tratí Brno a Kladno na one man show?

Co kluby bez manažerů? Tratí Brno a Kladno na one man show? 42:20 Jak si Pardubice vyhodnotily neúspěch ve finále? Změnil se Sýkorův vztah s velkým kamarádem Divíškem, který vede Spartu

Jak si Pardubice vyhodnotily neúspěch ve finále? Změnil se Sýkorův vztah s velkým kamarádem Divíškem, který vede Spartu 54:00 Sýkorova cesta do role sportovního ředitele. Od skills coache po vysněnou pozici skauta

Sýkorova cesta do role sportovního ředitele. Od skills coache po vysněnou pozici skauta 80:20 Čím Pardubice přesvědčily Červenku a jaká je vize klubu?

Čím Pardubice přesvědčily Červenku a jaká je vize klubu? 91:10 Jak se posunula pardubická mládež a co jsou kroky pro vývoj?

Jak se posunula pardubická mládež a co jsou kroky pro vývoj? 102:00 Jakou má Sýkora představu o práci sportovního ředitele a jaké jsou jeho kompetence? Jak v Dynamu říznout do nepříjemných věcí?

