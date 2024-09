Jurčík zase kosil Plzeň: Ať mě to trefí do zadku. Krvavá lázeň nepřišla

Vrátil se a zase dal gól. V březnu Ondřej Jurčík pohřbil Plzeň na jejím ledě vítěznou trefou v prodloužení třetího utkání předkola, po víc než půl roce v prvním domácím vystoupení Indiánů otevřel skóre. „Smál jsem se už před zápasem. Ať mě třeba něco trefí do zadku. Trefilo mě to do nohy, vyšlo to. Na Plzeň se mi daří,“ culil se útočník čtvrté litvínovské lajny, který nasměroval Vervu k vítězství 3:1. Ta i podruhé v sezoně brala plný počet bodů.

Jurčík jako jediný z mužstva zažil zisk titulu v roce 2015. Tehdy ho vychytal Pavel Francouz, plzeňský odchovanec, který provedl na začátku čestné buly. „Jo, s Pavlíkem se známe. Koukal jsem na něj a tleskal mu,“ culil se Ondřej Jurčík, který načal v extralize čtrnáctou sezonu. Jinde, než za Litvínov nejvyšší soutěž nehrál. Působil taky v Mostě, Litoměřicích a Sokolově.

V paměti měl i vyhrocené jarní předkolo, kdy pokosil Západočechy v nastaveném čase a poslal je na dovolenou. Povedlo se mu to znovu. První trefu v Plzni obstaral právě on. O gól se však musel přihlásit. V 5. minutě přihrál Jícha z rohu na McIsaaca a ten poprvé prostřelil brankáře Hrenáka. Z gólu měl neskutečnou radost. V hlášení ale byl za autora označen Jurčík, který se puku dotkl na jeho cestě do brány. „Jared (McIsaac) vystřelil a trefil mě, myslím do holeně. Padlo to tam,“ popisoval.

Jarní předkolo bylo plné emocí. Ale pokud někdo čekal krvavou lázeň, nepřišla. I dva hlavní aktéři chyběli. Plzeňský Jakub Lev ještě dosluhoval disciplinární trest, který dostal po druhém zápase. Další hříšník Janis Jaks hrál v Karlových Varech, kam v létě odešel.

Tým Litvínova se přes léto taky dost obměnil, ale vypadá znovu nadupaně a od začátku měl zápas pod kontrolou. Byl celou dobu živější, rychlejší, důraznější, všude o krok dřív. Plzeň uspěla krásnou přesilovkovou trefou svého nejlepšího hráče Christopha Lalancetta.

V početní převaze připomínala zdivočelý roj. Ale víc neukázala. „Přesilovky měli výborné,“ uznal Jurčík. „Vytvořili si v nich hodně šancí. Ale sehráli jsme dobře oslabení, Matej (Tomek) hodně věcí počapal. Byl to hokej nahoru dolů, ale z naší strany zodpovědný. Dávali jsme puky přes modré čáry, jak do útočného, tak ven z obranného pásma. Jestli si dál nic nevytvořili, jen dobře pro nás.“

Navíc deset sekund po gólu inkasovali Indiáni z hole Ondřeje Kašeho na 1:3, což s nimi na nějakou dobu otřáslo. První dva zásahy Krušnohorců zajistili hráči třetího a čtvrtého útoku, kteří se prosadili i v prvním kole ve Vítkovicích.

„Jsme rádi, že nám to tam padá a jim taky. Proto vyhráváme,“ pokračoval Jurčík. Vítězný gól Matěje Pekaře odhalilo až video. Dávid Hrenák lapil střelu zblízka do lapačky, ovšem po zhlédnutí videa sudí usoudili, že při zákroku kotouč přešel brankovou čáru. Po komerční přestávce gól uznali, Litvínov v tu chvíli vedl 0:2.

„Peky se tlačil ze strany, jsme rádi, že to zkontrolovali a potvrdili. Šli jsme do vedení 2:0, což bylo důležité. Ale já vůbec netušil, že jdou kontrolovat gól. Nevnímal jsem, odpočíval na střídačce a nic nevěděl,“ přiznal Jurčík.

Na gól nabíjel Kevin Czuczman. V prvním kole dal svůj vůbec první extraligový gól. Nabil ho tak, že občas vypadal, jako by se mu splašily motory. Byl všude. Vzadu, vepředu, párkrát vzal puk a vyrazil na výlet do útoku. Chodil na druhou přesilovku, v nich dostal víc prostoru Kristaps Zile. V otázce, kdo se může stát rozehrávačem místo Jakse, mají v Litvínově možná jasno.

Severočeský tým začal sezonu velkolepě. „Jeli jsme sem s obrovským respektem. Chtěli jsme si pohlídat začátek utkání, což se povedlo. Rozhodla asi produktivita, moc střel nebylo. Klíčovým momentem byla branka na 3:1 hned po inkasovaném gólu. A ubránili jsme oslabení,“ shrnul kouč vítězů Karel Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:01. Lalancette Hosté: 04:57. Jurčík, 06:57. Pekař, 18:11. O. Kaše Sestavy Domácí: Hrenák (21. Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Merežko, Skok, Kvasnička, Dujsík – Söderlund, Lalancette, Archambault – Schleiss (C), Simon, Holešinský – Klepiš (A), Urban, Rohlík – Hauser, Mertl, Matýs. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Czuczman, Zeman, Zile, McIsaac, Hrádek, Polášek, Baláž – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Pekař – Jurčík, Jícha, Havelka. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna